مستشار الرئيس الفلسطيني: أهالي غزة لا يريدون سوى وقف الحرب والتقاط الأنفاس

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، في تصريح لقناة القاهرة الإخبارية إن التوصل إلى اتفاق في مدينة شرم الشيخ يمثل إنجازًا سياسيًا وإنسانيًا كبيرًا، يتفوق على ما تحقق خلال العامين الماضيين.

وأكد أن هذا التقدم يُعد خطوة هامة نحو تحقيق تطلعات الفلسطينيين في قطاع غزة.

أولوية الفلسطينيين: وقف الحرب وإنقاذ الأرواح

وأضاف الهباش أن الأولوية القصوى لأهالي غزة هي وقف الحرب وحقن الدماء، مؤكدًا أن آلة القتل الإسرائيلية لا تزال تحصد الأرواح منذ عامين. وأعرب عن أمله في أن تُكلَّل الجهود التي قادتها مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية بالنجاح، وتحقيق السلام في المنطقة.

التركيز على احتياجات المدنيين في غزة

في إشارة إلى الأوضاع المأساوية في القطاع، أكد الهباش أن الفلسطينيين لا يهتمون حاليًا بمن "رَبِح أو خسر" في المعركة السياسية، وإنما هم يتطلعون إلى وقف العدوان والتقاط الأنفاس. وأوضح أن الأولوية بالنسبة للأطفال والنساء والمرضى والجرحى هي الخروج من دائرة الحرب.

مطالب إنسانية يجب أن تكون في صلب أي نقاش أو تفاوض

وشدد الهباش على أن المطالب الإنسانية لأهالي غزة يجب أن تكون في صميم أي محادثات أو تفاوض مستقبلي.

وقال: "آن الأوان أن يلتقط أهل غزة أنفاسهم، وهذا هو هدفنا الرئيس؛ تحقيق وقف شامل وكامل للعدوان."