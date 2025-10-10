قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصدر فلسطيني يكشف موعد فتح معبر رفح ودخول المساعدات إلى غزة
قيادي بـ فتح: الرئيس السيسي أوقف أخطر مشروع تهجيري في تاريخ غزة
هل مال الرجل لزوجته أم لأمه؟.. الإفتاء تحسم الجدل بـ5 أمور
أمين الإفتاء يحذر من منصة ألعاب شهيرة: تهدد أخلاق الأطفال وتسبب أضرارا لهم
تفضيلات القراءة لدى المراهقين.. اتفاق تعاون بحثي بين جامعة حلوان والأعلى للثقافة
بتصميم صغير الحجم.. ماذا تقدم جيلي GX3 برو 2026؟
ننشر صورهم .. صدمة لوفاة 3 شقيقات خنقا بالغاز في المنوفية
شهادات مؤلمة في برنامج ست ستات: مضاعفات التجميل كادت تودي بحياة فنانة
النائب محمد أبو العينين يتقدم بالعزاء للمهندس إبراهيم محلب في وفاة شقيقته
مصطفى بكري: قالوا عن مصر إنها خرجت من اللعبة فعادت تكتب قواعدها
محمد نجاتي: اتفاق غزة انتصار للعدالة.. وموقف مصر سيُخلَّد في التاريخ
تقارير إعلامية: نتنياهو لن يحضر قمة ترامب في مصر
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محمد الغزاوى

حققت محافظة بورسعيد نسب إنجاز متميزة ضمن المحافظات الأكثر تفاعلا مع الشكاوى الواردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء خلال شهر سبتمبر 2025.

جاء ذلك وفقا للتقرير الصادر عن الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين والذي استعرض جهود المنظومة في مختلف المحافظات، موضحا أن محافظة بورسعيد كانت من أبرز المحافظات التي حققت سرعة في فحص الشكاوى ومعالجتها والرد عليها، وتقديم استجابات فعالة للمواطنين من خلال المركز التكنولوجي لخدمات المواطنين.

المركز التكنولوجي بمحافظة بورسعيد يحقق نسب إنجاز متميزة في التعامل مع شكاوى المواطنين

ويأتي هذا الإنجاز نتيجة المتابعة المستمرة من اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، لتكثيف جهود الأجهزة التنفيذية في سرعة التفاعل مع شكاوى المواطنين وتقديم الحلول المناسبة لهم تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بالاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة مستمرة في دعم قنوات التواصل مع المواطنين ومتابعة منظومة الشكاوى الحكومية أولا بأول، لضمان سرعة فحص الشكاوى والعمل على حلها في أقصر وقت ممكن بما يحقق رضا المواطنين ويعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

أسعار الذهب

تراجع سعر الذهب اليوم 10 أكتوبر بعد مستويات تاريخية

منشور

تنبيه عاجل من وزارة الصحة بشأن لقاح الإنفلونزا

إجازة

30 يومًا إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص.. في هذه الحالة

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن.. ورئيس الشعبة يكشف التفاصيل

ماريا كورينا ماتشادو

من هي ماريا كورينا ماتشادو الفائزة بجائزة نوبل للسلام لعام 2025؟

المتهمون

هزار 3 طلاب يتحول لكارثة.. أشعلوا النيران بـ 6 سيارات في التجمع

ترامب والسيسي

بمشاركة 12 دولة وحضور ترامب.. قمة عربية - إسلامية - أوروبية في شرم الشيخ

صورة ارشيفية

ابن عمه ومديون ..قرار عاجل ضد المتهم بإنهاء حياة تاجر عسل النحل بطنطا

المستشار محمد الدمرداش

الدمرداش: ترشحي بالزهور تكليف وليس تشريفا.. وبرنامجنا يشمل خطة عمل شاملة

محمد العدل

محمد العدل: أغلب الإعلام زملكاوية… والأهلاوية ماسكين العصاية من النص

محمد صلاح

مايكل أوين يدافع عن محمد صلاح: الوقت كفيل بعودة مستواه الحقيقي

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول موزة واحدة يوميًا؟ فوائد مذهلة ونصائح لا يعرفها الكثيرون

طريقة عمل شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة

أعراض خمول الغدة الدرقية وأسبابها الخفية.. كيف تكتشفينها قبل فوات الأوان؟

إيناس الدغيدي تحتفل بزواجها من رجل الأعمال أحمد عبد المنعم.. صور

فوائد الرمان

صيدلية طبيعية.. قشر الرمان سر منسي لعلاج الأمراض

مسلم

لفظ مسيء.. مسلم يرد على شائعات عودته لـ يارا تامر

نحوم اسطنبول

النجوم في قفص الاتهام.. عملية مخدرات كبرى تزلزل الوسط الفني التركي

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

