حققت محافظة بورسعيد نسب إنجاز متميزة ضمن المحافظات الأكثر تفاعلا مع الشكاوى الواردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء خلال شهر سبتمبر 2025.

جاء ذلك وفقا للتقرير الصادر عن الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين والذي استعرض جهود المنظومة في مختلف المحافظات، موضحا أن محافظة بورسعيد كانت من أبرز المحافظات التي حققت سرعة في فحص الشكاوى ومعالجتها والرد عليها، وتقديم استجابات فعالة للمواطنين من خلال المركز التكنولوجي لخدمات المواطنين.

المركز التكنولوجي بمحافظة بورسعيد يحقق نسب إنجاز متميزة في التعامل مع شكاوى المواطنين

ويأتي هذا الإنجاز نتيجة المتابعة المستمرة من اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، لتكثيف جهود الأجهزة التنفيذية في سرعة التفاعل مع شكاوى المواطنين وتقديم الحلول المناسبة لهم تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بالاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة مستمرة في دعم قنوات التواصل مع المواطنين ومتابعة منظومة الشكاوى الحكومية أولا بأول، لضمان سرعة فحص الشكاوى والعمل على حلها في أقصر وقت ممكن بما يحقق رضا المواطنين ويعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.