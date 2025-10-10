إنشاء مركز متكامل لعلاج الأورام ببورسعيد

أعلن النائب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن موافقة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، على دراسة المقترح الذي تقدم به لإنشاء مركز متكامل لعلاج الأورام بمحافظة بورسعيد، والذي تم بتوصيه من المركز الصحي الاقليمي لمحافظه بورسعيد.

يأتى ذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز خدمات علاج الأورام للكبار والأطفال ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وسعي المجلس الإقليمي الطبي بالمحافظة لتيسير العلاج على المرضي وحل المشاكل التي تواجههم.

مركز أورام متكامل لعلاج حالات الأورام ببورسعيد

قال الدكتور محمود حسين، إن هذه الخطوة تأتي لتخفيف العبء عن مرضى الأورام من أبناء بورسعيد، وتيسير حصولهم على الخدمات الطبية المتخصصة في مكان واحد، موضحًا أن المركز المقترح سيضم كافة خدمات الأورام من التشخيص والعلاج الكيماوي والجراحي والعلاج الإشعاعي، إلى التأهيل النفسي والعلاج الطبيعي، بما يضمن رحلة علاج متكاملة للمريض بمعايير جودة عالية.

وأضاف، أن المقترح يتضمن تأهيل مبنى عيادات مستشفى النصر القديمة ليصبح مركز أورام متميزًا يخدم سكان المحافظة، ويُعد إضافة نوعية جديدة لخريطة الخدمات الصحية المتخصصة في بورسعيد، مشيرًا إلى أن اختيار هذا المبنى يأتي لما يتمتع به من موقع متميز وتجهيزات يمكن تطويرها بما يتوافق مع متطلبات المركز الجديد.

أكد الدكتور محمود حسين أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المنظومة الصحية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أن إنشاء هذا المركز سيكون نقلة نوعية جديدة في خدمات الأورام ببورسعيد، وسيسهم في تقديم رعاية متكاملة للمرضى داخل المحافظة دون الحاجة إلى السفر أو التنقل خارجها.