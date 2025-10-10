قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ياسمين عز تقدم نصيحة للرجال: لما مراتك تصَّدع هات لها غويشة دهب
صعود جديد للذهب مساء اليوم الجمعة 10-10-2025
صلوا عليهما الظهر والعصر.. وفاة ربة منزل بعد ساعتين من رحيل زوجها في قنا
أول خطاب بعد المظاهرات.. ملك المغرب: الحكومة والبرلمان مسئولان عن تسريع وتيرة التنمية
غرق أب ونجله في مياه النيل ببني سويف
مفتي الجمهورية: ذكرى أكتوبر تذكّرنا بقيمة الدين والفكر السليم في صناعة النصر
ياسمين عز: القوامة معناها إن الراجل يصرف والست تساعد مش العكس
مارسيل كولر يهنئ منتخب مصر بالتأهل إلى كأس العالم 2026
مصرع شاب وإصابة اثنين في مشاجرة مسلحة بقرية المريس غرب الأقصر
برلمانيون: حكمة الرئيس السيسي أنهت حرب غزة.. وإدخال المساعدات نتاج جهد دبولماسي مصري كبير
20 يوما | موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 وضبط الساعة
أول رد من حسام عبدالمجيد عن انتقاله إلى الأهلي.. ماذا قال مدافع الزمالك؟
توك شو

تناول لحم الحمير لم يحرم في القرآن.. أزهري يوضح الحقيقة

الأزهر الشريف
الأزهر الشريف

أكد الدكتور محمد حمودة من علماء الأزهر الشريف، أنه لم يرد في القرآن الكريم حدا لشارب الخمر، لكن في السنة هناك عقاب وهو الضرب 40 ضربة، لكن هي ليست حد من الحدود المنصوصة.

وأضاف أحد علماء الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج " علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن وجبة لحم حمير لم تحرم في القرآن الكريم، لكن محرمة في السنة النبوية، فمن ينكر السنة النبوية جملة وتفصيلا، يأتي وأحضر له حمار يأكله.

أفضل وقت للتوبة


ذكر مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، قول ابن رجب الحنبلي، أن أفضل وقت للتوبة؛ أن يبادر الإنسان بالتوبة في صحته قبل نزول المرض به؛ حتى يتمكن حيئذ من العمل الصالح.


أفعل الذنب وأتوب ثم أعود

 

أفعل الذنب وأتوب ثم أعود إليه مرة أخرى.. فما الحكم؟ سؤال أجاب عنه الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أكد في الإجابة أن الله لا يمل حتى تملوا فعلى العبد أن يكثر من التوبة مهما عصى ربه فهو الغفور الرحيم.

وأضاف أمين الفتوى، أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فعليه أن يكثر من التوبة مهما كرر المعصية حتى يوفقه الله للامتناع عن هذه المعصية لقوله تعالى "وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ(69)" العنكبوت، ناصحًا من فعل المعصية أن يكثر مع التوبة من النفقة والاستغفار والصلاة على النبي، فالصدقة تطفئ غضب الرب.

الأزهر الأزهر الشريف القرآن الكريم الخمر

