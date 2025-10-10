قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ياسمين عز تقدم نصيحة للرجال: لما مراتك تصَّدع هات لها غويشة دهب
صعود جديد للذهب مساء اليوم الجمعة 10-10-2025
صلوا عليهما الظهر والعصر.. وفاة ربة منزل بعد ساعتين من رحيل زوجها في قنا
أول خطاب بعد المظاهرات.. ملك المغرب: الحكومة والبرلمان مسئولان عن تسريع وتيرة التنمية
غرق أب ونجله في مياه النيل ببني سويف
مفتي الجمهورية: ذكرى أكتوبر تذكّرنا بقيمة الدين والفكر السليم في صناعة النصر
ياسمين عز: القوامة معناها إن الراجل يصرف والست تساعد مش العكس
مارسيل كولر يهنئ منتخب مصر بالتأهل إلى كأس العالم 2026
مصرع شاب وإصابة اثنين في مشاجرة مسلحة بقرية المريس غرب الأقصر
برلمانيون: حكمة الرئيس السيسي أنهت حرب غزة.. وإدخال المساعدات نتاج جهد دبولماسي مصري كبير
20 يوما | موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 وضبط الساعة
أول رد من حسام عبدالمجيد عن انتقاله إلى الأهلي.. ماذا قال مدافع الزمالك؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار مساء اليوم 10-10-2025| انخفاض متواصل

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه علي مستوى السوق الرسمية وذلك في ختام تعاملات اليوم الجمعة الموافق 10-10-2025 دون تغيير.

سعر الدولار اليوم الجمعة 10-10-2025:

وشهد سعر الدولار ثباتا أمام الجنيه منذ آخر تداول في البنوك منذ الأربعاء الماضي.

اقرأ أيضًا:

 

موعد إجازة البنوك 

وعطل البنك المركزي المصري العمل داخل البنوك في مصر منذ أمس الخميس بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيد 1973 بخلاف مواعيد الراحة الأسبوعية يومي الجمعة و السبت من الاسبوع الجاري.

رسميا الآن| سعر الدولار اليوم الإثنين 24-2-2025 بعد بيان البنك المركزي

آخر تحديث سعر دولار اليوم

سجل آخر تحديث سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.5 جنيه للشراء و 47.6 جنيه للبيع

سعر الدولار الأمريكي اليوم الأحد مقابل الجنيه المصري في البنوك - صورة أرشيفية

سعر الدولار في البنك المركزي

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنك المركزي المصري مسجلا 47.5 جنيه للشراء و 47.6 جنيه للبيع.

أقل سعر دولار 

بلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.47 جنيه للشراء و 47.57 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، الإسكندرية، الأهلي الكويتي، كريدي أجريكول".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.48 جنيه للشراء و 47.58 جنيه للبيع في بنك البركة .

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.49 جنيه للشراء و 47.59 جنيه للبيع في بنك بيت التمويل الكويتي.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.5 جنيه للشراء و 47.6 جنيه للبيع في بنوك " HSBC، المصرف المتحد، ميد بنك، أبوظبي التجاري".

سعر الدولار في مصر

سعر الدولار في أغلب البنوك

وصل متوسط سعر الدولار في معظم البنوك مقابل الجنيه نحو 47.51 جنيه للشراء و 47.61 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، قناة السويس، القاهرة، العقاري المصري العربي، العربي الإفريقي الدولي، قطر الوطني QNB، التجاري الدولي CIB، مصر، الأهلي المصري، المصرف العربي الدولي".

رسميا الآن.. سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 10-12-2024

أعلي سعر دولار 

بلغ اعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.55 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع في بنكي  مصرف أبوظبي الإسلامي و المصري لتنمية الصادرات

بلغ ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.52 جنيه للشراء و47.62 جنيه للبيع في بنوك " نكست، التنمية الصناعية،سايب"

سعر الدولار اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر الدولار اقل سعر دولار اليوم أعلي سعر دولار اليوم سعر الدولار في البنك المركزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-10-2025.. عيار 21 بكام؟

سكان غزة

لا تعودوا إلى منازلكم.. نداء عاجل من الدفاع المدني لمواطني غزة

التيك توكر يوسف شلش

غدر وانتقام.. القصة الكاملة لإنهاء حياة التيك توكر يوسف شلش برصاصة في المطرية

منشور

تنبيه عاجل من وزارة الصحة بشأن لقاح الإنفلونزا

أسعار الذهب

تراجع سعر الذهب اليوم 10 أكتوبر بعد مستويات تاريخية

ماريا كورينا ماتشادو

من هي ماريا كورينا ماتشادو الفائزة بجائزة نوبل للسلام لعام 2025؟

المتهمون

هزار 3 طلاب يتحول لكارثة.. أشعلوا النيران بـ 6 سيارات في التجمع

صورة أرشيفية

انهــ ــيار جزئي لعقار بالإسكندرية.. ونجاة شخصين من السكان

ترشيحاتنا

جلعاد شاليط

وكيل جهاز المخابرات العامة السابق: لم نتفاجأ من اختطاف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط

الكلب

حسام موافي: الحيوانات أكثر من 6 آلاف نوع أكثرها تعلقا بالإنسان الكلب.. فيديو

ياسمين عز

ياسمين عز تثير الجدل بسؤال جديد: "لو رجع بيكي الزمن.. هتتجوزي جوزك تاني؟"

بالصور

لإشراقة فورية.. 5 وصفات طبيعية لتفتيح البشرة بالزبادي

وصفات طبيعية بالزبادي تمنحك إشراقة فورية
وصفات طبيعية بالزبادي تمنحك إشراقة فورية
وصفات طبيعية بالزبادي تمنحك إشراقة فورية

طريقة عمل اللازانيا بخطوات بسيطة وسريعة في بيتك

طريقة عمل اللازانيا
طريقة عمل اللازانيا
طريقة عمل اللازانيا

حريق خطير يهدد الشاحنة الأكثر مبيعًا في أمريكا

فورد
فورد
فورد

إنطلاق فعاليات برنامج الوعى الأثرى "تراثنا نحميه و نحييه " بالشرقية

اثار
اثار
اثار

فيديو

فوائد الرمان

صيدلية طبيعية.. قشر الرمان سر منسي لعلاج الأمراض

مسلم

لفظ مسيء.. مسلم يرد على شائعات عودته لـ يارا تامر

نحوم اسطنبول

النجوم في قفص الاتهام.. عملية مخدرات كبرى تزلزل الوسط الفني التركي

كامل الباشا وأحمد مالك

فيلم كولونيا يطلق إعلانه التشويقي الأول| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد