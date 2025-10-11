مرتضى منصور: شكراً لمصر ورجال مخابراتها على نجاح مفاوضات وقف النار

أعرب المستشار مرتضى منصور عن سعادته البالغة بقرار وقف إطلاق النار في غزة، مشيدًا بصمود الشعب الفلسطيني وبالدور المصري البارز في تحقيق هذا الاتفاق.

وكتب مرتضى منصور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك : "الحمد لله من علي فراش المرض لم استطع الا التعبير عن فرحة كبيرة في قلبي لانتصار كلمة الله ووعده لشعب غـ زة لانصرنكم ولو بعد حين . انتصر شعب غـ زة شعب العزة لو املك اقبل رأس كل طفل وامرأة من ابناء هذا الشعب العظيم لقبلته.

اتمني للمتصهينين العرب ان يكونوا استوعبوا الدرس لقد انهزمتم ومعكم مرشدكم المجـ رم النتن ياهو .



وتابع : " راهنت من اليوم التالي لانتفاضة الاقـ صي في بيان علي صفحتي يوم 8 اكتوبر بشرتهم فيه بالنصر العظيم.



اضاف : شكرا لوطني مصر علي احتضان اتفاق السلام علي ارض السلام .

وشكرا للجندي المجهول المعلوم اللواء حسن رشاد الذي ترأس وفد مصر في المفاوضات ودورة الكبير ومعه رجال وطنين من رجال المخابرات العامة المصرية لقد تحملوا ماهو فوق طاقة البشر وهم يتفاوضون مع ممثلي الكيان الصـ هيوني المراوغ .