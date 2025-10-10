3 فصائل فلسطينية: نرفض الوصاية الدولية على غزة

أصدرت 3 فصائل فلسطينية بيانا اليوم الجمعة رفضت فيه أي وصاية أجنبية على قطاع غزة، مؤكدة أن إدارة القطاع شأن فلسطيني داخلي بحت.

والفصائل الثلاثة هي حركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية، وشددت في بيان مشترك على الرفض القاطع لأي وصاية أجنبية، ومؤكدين أن تحديد شكل إدارة قطاع غزة وأسس عمل مؤسساتها شأن فلسطيني داخلي يحدده مكونات الشعب الفلسطيني الوطنية بشكل مشترك.

وأضاف البيان أن الفصائل الثلاثة على استعداد للاستفادة من مشاركة عربية ودولية في مجالات الإعمار والتعافي ودعم التنمية، بما يعزز حياة كريمة لشعبنا ويحفظ حقوقه في أرضه.

وتابعت: "نجدد نداء الوحدة والمسؤولية الوطنية، للشروع في مسار سياسي وطني موحد، مع جميع القوى والفصائل، ونعمل بالتعاون مع جهود مصرية كريمة على عقد اجتماع وطني شامل عاجل من أجل الخطوة التالية بعد وقف إطلاق النار لتوحيد الموقف الفلسطيني، وصياغة استراتيجية وطنية شاملة، وإعادة بناء مؤسساتنا الوطنية على أسس الشراكة والمصداقية والشفافية".