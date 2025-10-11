قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 11-10-2025
3 ظواهر جوية.. توقعات طقس اليوم السبت 11 أكتوبر
ترامب : سعر النفط سيصل إلى أقل من دولارين للجالون قريبا
بطولة كأس العرب.. منتخب مصر الثاني يستعد لخوض ودية البحرين
موعد صرف معاشات نوفمبر بعد الزيادة الأخيرة
فنزويلا توجه نداءا عاجلا لمجلس الامن لمواجهة العدوان الأمريكي
بعد 20 سنة من العمل والإبداع.. مشروع مصري يحصد جائزة الآغا خان للعمارة
وجهة عربية تنتظر عماد النحاس بعد رحيله عن الأهلي
منتخب مصر يخوض تدريبه باستاد القاهرة استعدادا لمواجهة غينيا بيساو
ليلى علوي: تقدير و حب الناس أعظم تكريم في حياتي
ترامب يفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 100% على الصين
أخبار البلد

3 ظواهر جوية.. توقعات طقس اليوم السبت 11 أكتوبر

الارصاد الجوية
الارصاد الجوية
حسام الفقي

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت 11 أكتوبر، طقسا خريفيا معتدل الحرارة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء حار على جنوب البلاد معتدل الحرارة ليلاً.

ويشهد الطقس شبورة مائية من 8:4 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من والى مناطق من شمال البلاد حتي القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

ومن المتوقع اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح من (60:50) كم/س وارتفاع الأمواج من (3:2) متر.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم ، على النحو التالي:


الطقس فى القاهرة

العظمى 28 درجة.

الصغرى 21 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 27 درجة.

الصغرى 20 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 26 درجة.

الصغرى 18 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 30 درجة.

الصغرى 20 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 33 درجة.

الصغرى 21 درجة.


الطقس فى أسوان

العظمى 34 درجة.

الصغرى 22 درجة.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية طقس خريفي معتدل الحرارة ليلاً

الشعور المستمر بالإرهاق.. نقص الحديد في الجسم أحد الأسباب

أعراض نقص الحديد في الجسم

