رسميًا.. انضمام رياضة الكيوكوشنكاي إلى الاتحاد المصري للووشو كونغ فو

أعلن الاتحاد المصري للووشو كونغ فو، برئاسة المحاسب شريف مصطفى، انضمام رياضة الكيوكوشنكاي، إلى لجان الاتحاد بشكل رسمي؛ بعد صدور قرار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وقال شريف مصطفى، إن قرار انضمام رياضة الكيوكوشنكاي رسميًا تحت مظلة الاتحاد، يأتي ضمن رؤية الدولة لتطوير الرياضة المصرية، وإعادة تنظيم الألعاب القتالية بما يضمن نشرها على أوسع نطاق، والارتقاء بالمستوى الفني والإداري للاعبين والمدربين والأندية.

وشدد شريف على أن جميع أنشطة الكيوكوشنكاي داخل جمهورية مصر العربية، وكذلك المشاركات الدولية، تخضع لإشراف الاتحاد المصري للووشو كونغ فو.

وأضاف شريف أنه يُمنع تنظيم أي نشاط أو مشاركة بأي بطولة داخلية أو خارجية، تخص الكيوكوشنكاي إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من الاتحاد.

ووجه شريف مصطفى الدعوة للأندية والهيئات والمراكز المهتمة برياضة الكيوكوشنكاي، إلى التواصل الفوري مع الإدارات المختصة بالاتحاد، لتسجيل أنشطتها وتوفيق أوضاعها ضمن الخطة الجديدة، لتطوير اللعبة ونشرها بالشكل الأمثل في أنحاء الجمهورية.