وكيل تعليم بورسعيد يفاجئ مدارس جنوب المحافظة لمتابعة انتظام العملية التعليمية

تابع طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد اليوم انتظام سير العمل بمدارس إدارة جنوب التعليمية فى جولة مفاجئة بمنتصف اليوم الدراسي ضمن سلسلة جولاته الميدانية بمختلف الإدارات التعليمية.

وكيل تعليم بورسعيد يفاجئ مدارس جنوب بورسعيد لمتابعة إنتظام العمل

رافق الغرباوي خلال جولته كلا من الحسينى راغب مدير عام التعليم العام و دعاء رخا مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة و فتحى فاروق مدير إدارة الأمن و رائد شاهين مدير المكتب الفني لمدير المديرية.

وبدأ وكيل تعليم بورسعيد جولته بتفقد مدرسة اليرموك الابتدائية وكان في استقباله عبير عبد الله مدير المدرسة التى تضم ١٥ فصلا دراسيا بإجمالي عدد ٦١٤ طالب وطالبة،

وأشاد وكيل تعليم بورسعيد بجهود إدارة المدرسة فى تفعيل مجموعات الدعم والتقوية وانتظام العمل بها وحضور أعضاء هيئة التدريس وطاقم الإدارة بالمدرسة بكامل طاقتها.

كما تفقد وكيل تعليم بورسعيد مدرسة حافظ إبراهيم الإعدادية بنين بحضور عوض أبو عوف مدير المدرسة التى يبلغ عدد طلابها ٩٨٧ طالب موزعين على ٢١ فصلا دراسيا موجها بضرورة الاهتمام بالإشراف العام ومتابعة المعلمين الأوائل المشرفين على المواد الأساسية والتركيز على رفع المهارات القرائية والاملائية للطلاب وتنفيذ خطط علاج الضعاف .