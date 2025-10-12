رغم تلقيها دعوة رسمية.. إيران تغيب عن قمة شرم الشيخ للسلام

أعلنت إيران تغيبها عن قمة شرم الشیخ بشأن غزة المقررة غدا الإثنين، و ذلك رغم تلقيها دعوة رسمية، حسبما أفادت وكالة أنباء "تسنيم" نقلا عن مصدر مطلع.

المشاركون في القمة

ويشارك في القمة الدولية رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس.

كما يشارك رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي أنطونيو كوستا.

من جهتها، أعلنت حماس أنها لن تشارك في التوقيع الرسمي للاتفاق، وقال عضو المكتب السياسي للحركة حسام بدران إن "حماس لن تكون مشاركة" في التوقيع، بل سيقتصر الامر على "الوسطاء والمسؤولين الأميركيين والإسرائيليين"، و ذلك بحسب "فرانس برس".