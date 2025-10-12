مؤسسة "شومان" تطلق منصة "أزرق" لتعزيز المحتوى العربي الرقمي

أطلقت مؤسسة عبد الحميد شومان ، اليوم منصة "أزرق" للمحتوى العربي في خطوة تهدف إلى تعزيز المشهد الرقمي الثقافي العربي من حيث الشكل والمضمون وأسلوب العمل وفتح آفاق جديدة لإنتاج المعرفة الرقمية .

وتأتي المنصة امتدادا لجهود المؤسسة في رقمنة المعرفة وإتاحتها لجمهور واسع عبر وسائط رقمية متنوعة بما يتماشى مع التحول الرقمي المتسارع على المستوى الإقليمي والعالمي.

وقالت مديرة الاتصال والعلاقات العامة في المؤسسة فرح أبو عيشة إن إطلاق "أزرق" جاء استجابة لاحتياج ثقافي وإعلامي واضح، مشيرة إلى أن المنصة تسعى لتقديم محتوى عربي يليق بثقافة المنطقة ويعكس ثرائها وتنوّعها وفق أعلى المعايير التحريرية والبصرية والسمعية.

وأوضحت أن البيانات تشير إلى أن نسبة المحتوى المتاح باللغة العربية على الإنترنت لا تتجاوز 0.6 % عام 2023 في حين تتخطى نسبة استخدام العرب للإنترنت 78 % ما يعكس فجوة معرفية رقمية شكلت دافعًا رئيسيًا لإطلاق المنصة.

وأضافت أن "أزرق" يغطي طيفا واسعا من المواضيع الثقافية بما في ذلك العلم والأدب والفن والموسيقى والسينما والتراث العربي وتنظم المنصة المحتوى ضمن 3 محاور رئيسية تشمل البودكاست الذي يقدم المعرفة والنقاش الثقافي بأسلوب معاصر والمرئيات التي تعرض الأفكار والقصص الثقافية بلغة بصرية جذابة والمحتوى المكتوب من مقالات ونصوص تفتح فضاءات للتفكير والنقاش المعرفي .

وخلال المرحلة الأولى أطلقت المنصة عدة سلاسل محتوى منها "كتبولوجيا" التي تسلط الضوء على كتب تستحق القراءة عالميًا، ومنها: "قال الشاعر" الذي يقدم الشعر العربي بصورة معاصرة حول موضوعات مثل الحكمة والمدن العربية والتراث ،و"خفايا الأفلام" وهي سلسلة درامية تكشف أسرار صناعة السينما من منظور متدرب وناقد سينمائي ،و"موسيقا ومدينة" التي تتبع التراث الموسيقي لمجموعة من المدن العربية و"مسيرة" وهي حوارات علمية مع علماء وباحثين عرب ،و"أ. ب الحكاية" التي تتضمن حوارات مع مختصين في أدب الطفل من كتاب وناشرين وتربويين .



وأكدت أبو عيشة، أن "أزرق" ليس مجرد قناة نشر جديدة بل مشروع ثقافي رقمي يلتزم بأعلى معايير الإنتاج في جميع مراحله من الفكرة إلى الإخراج النهائي بهدف تقديم محتوى عربي موثوق وغني يلبي تطلعات الجمهور الرقمي.

وتعتبر المؤسسة المنصة امتدادًا لمشروعها الثقافي وفرصة لتعزيز الوصول إلى جمهور أوسع داعية المؤسسات والأفراد لدعم المنصة ونشر محتواها ضمن شبكاتهم الرقمية.