قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميًا.. انضمام رياضة الكيوكوشنكاي إلى الاتحاد المصري للووشو كونغ فو
قمة السيسي-ترامب تتصدر جدول أعمال قمة شرم الشيخ.. تعرف على البرنامج المبدئي
يديعوت أحرونوت: رفات إيلي كوهين قد تُسلّم إلى إسرائيل قريبا
لماذا حرمت الصلاة بعد العصر؟.. النبي منعها لـ سببين لا تعرفهما
شيخ الأزهر للسفير الياباني: 6 منح دراسية لأبناء الجالية المسلمة ومستعدون لتدريب أئمة طوكيو
إصابة مبابي تربك معسكر فرنسا قبل مواجهة أيسلندا وتثير الجدل حول قرار ديشامب
رغم تلقيها دعوة رسمية.. إيران تغيب عن قمة شرم الشيخ للسلام
رسميا.. النقل تصدر قرارًا بفرض رسوم مرور على طريق رافد جمصة بطول 53 كيلومترًا
«ييس ثوروب» يُراقب لاعبي الأهلي الدوليين المشاركين مع منتخبي مصر الأول والثاني
الأهلي يهدي حسن شحاته "تي شيرت" برقمه الشهير 14 ..شاهد
كواليس مشروع الإيجار القديم.. كيف يمكن حجز الوحدة البديلة قبل طرحها رسميًا؟
وزيرا الصناعة والاستثمار: التوسعات الجديدة تعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مؤسسة شومان تطلق منصة "أزرق" لتعزيز المحتوى العربي الرقمي

مؤسسة "شومان" تطلق منصة "أزرق" لتعزيز المحتوى العربي الرقمي
مؤسسة "شومان" تطلق منصة "أزرق" لتعزيز المحتوى العربي الرقمي
أ ش أ

 أطلقت مؤسسة عبد الحميد شومان ، اليوم منصة "أزرق" للمحتوى العربي في خطوة تهدف إلى تعزيز المشهد الرقمي الثقافي العربي من حيث الشكل والمضمون وأسلوب العمل وفتح آفاق جديدة لإنتاج المعرفة الرقمية .

وتأتي المنصة امتدادا لجهود المؤسسة في رقمنة المعرفة وإتاحتها لجمهور واسع عبر وسائط رقمية متنوعة بما يتماشى مع التحول الرقمي المتسارع على المستوى الإقليمي والعالمي.

وقالت مديرة الاتصال والعلاقات العامة في المؤسسة فرح أبو عيشة إن إطلاق "أزرق" جاء استجابة لاحتياج ثقافي وإعلامي واضح، مشيرة إلى أن المنصة تسعى لتقديم محتوى عربي يليق بثقافة المنطقة ويعكس ثرائها وتنوّعها وفق أعلى المعايير التحريرية والبصرية والسمعية.

وأوضحت أن البيانات تشير إلى أن نسبة المحتوى المتاح باللغة العربية على الإنترنت لا تتجاوز 0.6 % عام 2023 في حين تتخطى نسبة استخدام العرب للإنترنت 78 % ما يعكس فجوة معرفية رقمية شكلت دافعًا رئيسيًا لإطلاق المنصة.

وأضافت أن "أزرق" يغطي طيفا واسعا من المواضيع الثقافية بما في ذلك العلم والأدب والفن والموسيقى والسينما والتراث العربي وتنظم المنصة المحتوى ضمن 3 محاور رئيسية تشمل البودكاست الذي يقدم المعرفة والنقاش الثقافي بأسلوب معاصر والمرئيات التي تعرض الأفكار والقصص الثقافية بلغة بصرية جذابة والمحتوى المكتوب من مقالات ونصوص تفتح فضاءات للتفكير والنقاش المعرفي .

وخلال المرحلة الأولى أطلقت المنصة عدة سلاسل محتوى منها "كتبولوجيا" التي تسلط الضوء على كتب تستحق القراءة عالميًا، ومنها: "قال الشاعر" الذي يقدم الشعر العربي بصورة معاصرة حول موضوعات مثل الحكمة والمدن العربية والتراث ،و"خفايا الأفلام" وهي سلسلة درامية تكشف أسرار صناعة السينما من منظور متدرب وناقد سينمائي ،و"موسيقا ومدينة" التي تتبع التراث الموسيقي لمجموعة من المدن العربية و"مسيرة" وهي حوارات علمية مع علماء وباحثين عرب ،و"أ. ب الحكاية" التي تتضمن حوارات مع مختصين في أدب الطفل من كتاب وناشرين وتربويين .


وأكدت أبو عيشة، أن "أزرق" ليس مجرد قناة نشر جديدة بل مشروع ثقافي رقمي يلتزم بأعلى معايير الإنتاج في جميع مراحله من الفكرة إلى الإخراج النهائي بهدف تقديم محتوى عربي موثوق وغني يلبي تطلعات الجمهور الرقمي.

وتعتبر المؤسسة المنصة امتدادًا لمشروعها الثقافي وفرصة لتعزيز الوصول إلى جمهور أوسع داعية المؤسسات والأفراد لدعم المنصة ونشر محتواها ضمن شبكاتهم الرقمية.

مؤسسة عبد الحميد شومان منصة أزرق للمحتوى العربي تعزيز المشهد الرقمي الثقافي العربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

علم قطر

سفارة قطر بالقاهرة تُصدر بيانًا حول وفاة 3 من دبلوماسييها في حادث مروري بشرم الشيخ

صورة أرشيفية

بدء تنفيذ إجراءات إعادة المعلمين المحالين للمعاش للعمل وصرف رواتبهم كاملة

الموضوع طلع بجد ..قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام

الموضوع طلع بجد .. قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب في مصر.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

صورة لسيارة الحادث

قبل شرم الشيخ بـ 50 كيلو.. تفاصيل مصرع 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سيارة

جانب من الحادث

السفارة القطرية بالقاهرة تعرب عن حزنها لوفاة دبلوماسييها الثلاثة.. وتثمن تعاون السلطات المصرية في الحادث

دولار امريكي

تجاوز الـ 48 جنيها.. ارتفاع مفاجئ في أسعار الدولار اليوم الاحد

ترشيحاتنا

سلمى أبو ضيف

سلمى أبو ضيف عضو لجنة تحكيم مسابقة أسبوع النقاد فى مهرجان القاهرة السينمائ

رئيسة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين "مروة العقروبي"

رئيسة المجلس الإماراتي : مكتبة الإسكندرية مركز العلوم والمعارف العالمي

معرض الرياض للكتاب

بحضور نحو 1.4 مليون زائر.. هيئة الأدب والنشر والترجمة السعودية تختتم معرض الرياض للكتاب

بالصور

جهاز البيئة بالشرقية ينظم 1269 نشاطا توعويا بخطورة حرق المخلفات الزراعية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

المشروع القومي بكفر الشيخ يحصد ميدالية جديدة في بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة

البطل
البطل
البطل

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

دفعة جديدةمن الكليات العسكرية
دفعة جديدةمن الكليات العسكرية
دفعة جديدةمن الكليات العسكرية

سعر فستان جومانا مراد يثير للجدل بالسوشيال ميديا

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

فيديو

وفاة 3 أطفال بالمنوفية

عصافير الجنة.. وفـ.ــاة 3 أطفال في حوض الاستحمام بالمنوفية

إيناس الدغيدي بعد زواجها

الناس متغاظة ليه.. أول رد من إيناس الدغيدي بعد زواجها

دفعة جديدةمن الكليات العسكرية

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

ذوبان القطب الشمالى

القطب الشمالي يذوب.. هل تنجو الأرض من المصير الكارثي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «يلا بابا!» فيلم يصالح الماضي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المعلم.. من السبورة إلى فضاءات الميتافيرس !

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

المزيد