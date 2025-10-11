قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

ختام فعاليات مهرجان بورسعيد الدولي الأول للهوكي بمشاركة 12 فريقا

محمد الغزاوى

اختتمت فعاليات مهرجان بورسعيد الدولي الاول للهوكي "رجال وسيدات" ، الذي استضافته المدينة الرياضية ببورسعيد خلال الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر 2025م.

أقيم المهرجان بتنظيم من مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد، بالتعاون مع شركة Trip To Deal، وبإشراف الاتحاد المصري للهوكي، وبمشاركة مميزة من عدد من الأندية المصرية والأفريقية.

تحت رعاية  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، و اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد،وبحضور ومشاركة  محمد عبد العزيز المحضر مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد.

وشهد المهرجان، الذي أقيم احتفاءً بروح أكتوبر المجيدة، مشاركة فرق بارزة من بينها فريق جنوب أفريقيا، نادي سموحة، نادي الشرقية ، نادي بورفؤاد، مركز شباب الجزيرة، ونادي الطائرات، حيث أقيمت سلسلة من المباريات الدولية الودية والفقرات الاستعراضية التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من الجماهير والحضور.

ومن جانبه أكد الأستاذ محمد عبد العزيز المحضر، مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، أن استضافة المهرجان يجسد نجاح بورسعيد في تنظيم حدث رياضي دولي يليق بمكانتها وتاريخها، مشيرًا إلى أن المهرجان جاء ليؤكد على عمق العلاقات الرياضية والثقافية بين مصر والدول المشاركة، فضلًا عن دوره في نشر رياضة الهوكي بين النشء والشباب.

واختُتمت الفعاليات بتكريم الفرق المشاركة وتبادل الدروع التذكارية، وسط أجواء احتفالية عكست روح أكتوبر المجيدة، وأبرزت مكانة بورسعيد كقلعة للرياضة والبطولة والتاريخ.

