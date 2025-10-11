رئيس الوزراء يزور مركز البحوث والتطوير بمجموعة العربى بمدينة بنها

زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في أثناء جولته اليوم بمحافظة القليوبية، مركز البحوث والتطوير بأحد مجموعات الشركات الشهيرة بمدينة بنها، حيث كان في استقباله ومرافقيه عدد من مسئولي المجموعة.

وفور وصوله للمجموعة، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية تمضي قدمًا نحو إحداث نقلة صناعية كبرى تعزز من قدراتها الإنتاجية والتنافسية، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت محط أنظار كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية، وهو ما يدعم مساعي الدولة لتتحول إلى مركز صناعي إقليمي في هذا القطاع الحيوي.

وأعرب المهندس إبراهيم محمود، رئيس مجلس إدارة المجموعة، عن سعادته بالزيارة المهمة التي يقوم بها رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه لمصانع المجموعة، مؤكدا أن هذه الزيارة تحمل الكثير من الدلالات الإيجابية، كما تعبر عن مضمون رسالة قوية مفادها أن الدولة تواصل المضي قدما بخطى حثيثة لتشجيع مختلف الصناعات الوطنية، في إطار الرؤية الشاملة للدولة في تعميق الصناعة وتوطينها؛ بهدف خدمة السوق المحلية، والمساهمة في تحقيق أهداف زيادة الصادرات المصرية للخارج، مؤكدا أن السبيل لذلك يكمن في البحث العلمي باعتباره الأساس الحقيقي للتنمية الصناعية المستدامة.

تعميق التصنيع المحلي

وفي هذا الإطار، أوضح المهندس إبراهيم أن ربط نتائج الأبحاث بالتطبيقات الصناعية، يسهم في تطوير المنتجات، وتعميق التصنيع المحلي، ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني، فهدف المجموعة هو تحويل المعرفة إلى قيمة مضافة تدعم الصناعة المصرية، وتواكب التطور العالمي.

كما أوضح رئيس مجلس إدارة المجموعة أن استراتيجيتنا تتحدد في توطين الصناعة وزيادة الصادرات، قائلا: المواطن المصري يستحق منا أن نقدم له المنتج الذي يحلم به من حيث الجودة والتكنولوجيا الحديثة، كما نقدم له خدمة ما بعد البيع لجميع المنتجات التي تحمل اسم المجموعة، ويتم تصنيعها بأيد مصرية، حيث يصل عدد العاملين بالمجموعة إلى 46 ألفا من العاملين في مصانعها بمحافظات: القليوبية، والمنوفية، وبني سويف، وأسيوط، بالإضافة إلى أكثر من 17 مركزا لوجستيا وتجاريا على مستوى الجمهورية.

كما أشار إلى الشراكات التي قامت بها "العربي" خلال السنوات الأخيرة، وخاصة مع العلامات الكبرى في العالم، والتي تحوز ثقة المصريين مثل: "شارب" اليابانية، و"هوفر"، و"كاندي"، و"لاجيرمانيا" الإيطالية، و"هيلر" الألمانية، بالإضافة إلى "تورنيدو" و"كاجيتو" الاسم الياباني المنضم مؤخرا إلى السوق المصرية، والعديد من العلامات الأخرى التي تخدم بها مجموعة العربي ملايين العملاء في مصر والعالم.

وخلال الزيارة استمع رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، لشرح من المهندس/ محمد مجدي العربي، الرئيس التنفيذي لمجموعة البحوث والتطوير، الذي أكد أن مركز البحوث والتطوير في "العربي" (فوتون إكس) يجسد المعنى الحقيقي لاسمه، إذ يربط بين مرحلتين متكاملتين هما: مرحلة البحوث التسويقية، وتشمل دراسة احتياجات المستهلك المصري والعربي، ومتابعة أحدث التطورات التكنولوجية العالمية لضمان توافق منتجات الشركة مع الاتجاهات المستقبلية في التصميم والأداء، و⁠مرحلة التطوير، وهي المرحلة التي تتحول فيها هذه الرؤى إلى تصميمات هندسية مبتكرة تُطوَّر وتُختبر داخل المركز، قبل أن تُترجم إلى منتجات نهائية تُصنع بالكامل في مصانع "العربي".

وأوضح المهندس محمد مجدي العربي أن المركز يضم فريقًا يزيد عدده على 550 مهندسًا وفنيًا وباحثًا من ذوي الكفاءات العالية في مجالات: الهندسة، والتصميم الصناعي، والعلوم، ويؤدي فريق بحوث المستهلك والسوق دورًا محوريًا في هذه المنظومة، من خلال تحليل سلوك المستخدمين، ودراسة أنماط الاستخدام، واستكشاف الفرص المستقبلية في الأسواق المحلية والإقليمية.

وأضاف: يقوم فريق التطوير بترجمة نتائج هذه الدراسات إلى حلول وتصميمات وتقنيات متقدمة على أيدي المهندسين والمصممين، بما يضمن تقديم منتجات تواكب المعايير العالمية في الجودة والكفاءة.

وقال المهندس محمد مجدي العربي: يمثل مركز "فوتون إكس" حلقة وصل حيوية بين البحث العلمي والتطبيق الصناعي والسوق التجارية، مما جعله نموذجًا فريدًا لصناعة المعرفة في مصر، ولم يقتصر دوره على دعم منتجات "العربي" فحسب، بل أصبح وجهة معتمدة للتعاون الدولي؛ حيث استعانت به شركات عالمية كبرى ـ من بينها "شارب"ـ في تطوير وتصميم أجهزة ومنتجات متقدمة، مستفيدة من القدرات البحثية والهندسية المتميزة للمركز.

وقد نجح المركز ـ حتى اليوم ـ في تطوير أكثر من 100 منتج مبتكر صُمّم بالكامل بأيادٍ مصرية وصُنِّع في مصانع "العربي"، في تجسيد عملي لقدرة الكفاءات الوطنية على تحويل الأفكار العلمية إلى منتجات تنافس عالميًا، وتخدم رؤية الدولة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة وتعميق التصنيع المحلي.

وخلال زيارته للمجموعة، اطلع رئيس مجلس الوزراء على جهود المجموعة وما حققته في مجال البحوث والتطوير، كما مر على مكاتب المهندسين الذين يقومون بأعمال التصميمات والبحوث والتطوير، وفي غضون ذلك تفقد عددا من المعامل تشمل المنتجات والمكونات التي يتم تطويرها، كما تفقد معمل النمذجة، والذي يتم خلاله تصنيع نموذج أولي من المنتج المصمم، بالإضافة إلى معمل الطباعة ثلاثية الأبعاد، ومعمل نمذجة الدوائر الإلكترونية، ومعمل قياس أداء الثلاجة، ومعمل قياس أداء الغسالة، ومعمل اختبار المواد، ومعمل روبوت لاختبار الثلاجات، كما زار غرفة العزل الكهرومغناطيسي، ومعمل التوافق الكهرومغناطيسي، ومعمل عزل الصوت لقياس أداء أجهزة المكيفات، فضلا عن معمل قياس أداء المكنسة الكهربائية، ثم معمل قياس أداء المروحة.

وأثنى الدكتور مصطفى مدبولي على ما شاهده اليوم في مجموعة العربي من تقنيات حديثة للغاية، وأدوات قياس الأداء والحرص الشديد على توافر عناصر الجودة بجميع منتجاتها، فضلا عن السعي الدؤوب لامتلاك المعرفة في هذا المجال، وهو ما يرفع روحنا المعنوية، ويؤكد السعي الدائم لإحداث تطور تكنولوجي في مجال صناعة الأجهزة المنزلية، بما يسهم في استمرار الصناعة المصرية في الصعود إلى مراكز متميزة تجعل من مصر مركزا إقليميا للصناعات المختلفة.



وسجل رئيس مجلس الوزراء كلمة في سجل زوار مجموعة العربي عبر فيها عن سعادته اليوم بزيارة مركز البحوث والتطوير التابع لمجموعة العربي العالمية، كما عبر عن انبهاره بمستوى القائمين على العمل في هذا الصرح العظيم، داعيا لهم باستمرار النجاح والتوفيق.