فن وثقافة

تدهور الحالة الصحية للفنانة حياة الفهد l تعرف علي التفاصيل

أحمد البهى

كشفت إدارة أعمال الفنانة حياة الفهد عن تدهور حالتها الصحية، وذلك في تصريحات تليفزيونية. 

واوضحت إدارة أعمال حياة الفهد، ان حالتها الصحية لم تستجيب للعلاج نهائيًا على مدار الـ 5 أشهر الماضيين، لأن الضرر من الجلطة الدماغية كان كبير، وقد أثرت على النطق والنظر، وعلى معظم أعضاء الجسد. 

وكشف المسؤول عن ادارك أعمالها ان الأطباء قرروا  أن العلاج يكون بين أولادها وأحفادها، ولكن تم منع الزيارة عنها لأنها بالعناية المركزة. 

حياة الفهد تعود الى الكويت 

وقد أصدرت إدارة أعمال الفنانة القديرة حياة الفهد في وقت سابق بيانا كشفت فيه عن عودة الفنانة إلى الكويت لاستكمال علاجها بعد فشل علاجها في المملكة المتحدة لشدة أصابتها. 

وقالت إدارة أعمال حياة الفهد، في بيانها، إن الفنانة حياة الفهد عادت إلى أرض الكويت بعد رحلة علاج في المملكة المتحدة، والتي لم تُكلل بالنجاح نتيجة شدة الإصابة بالجلطة، وذلك وفقًا للتقارير الطبية.

وأضاف  البيان أنه تقرر استكمال علاج الفنانة داخل دولة الكويت، حيث ترقد حاليًا تحت الرعاية الطبية داخل وحدة العناية المركزة، مشيرًا إلى أنه وبناءً على توصيات الفريق الطبي، يُمنع استقبال الزيارات في الوقت الحالي.

واستكمل البيان  بالدعاء للفنانة القديرة بالشفاء العاجل، وأن يمنّ الله عليها بالصحة والعافية ويعيدها سالمة إلى أهلها ومحبيها، مقدّمة الشكر لكل من حرص على الدعاء لها والاطمئنان على حالتها الصحية.

