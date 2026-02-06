محمد شاهين يفتح قلبه لبرنامج عندك وقت مع عبلة.. غدا

تحت شعار "كله جديد"، يستقبل برنامج "عندك وقت مع عبلة"، عبر شاشة "MBC مصر"، في تمام الساعة الثامنة من مساء السبت، الفنان محمد شاهين في حوار غير تقليدي عن اللحظات اﻟجميلة والأوقات الصعبة في حياته.





وخلال الحلقة تطرح عليه أﺳﺋﻠﺔ متنوعة من خلال فقرتين، الأولى ﻋﺑﺎرة ﻋن 5 ﺻﻧﺎدﯾﻖ بها أﺳﺋﻠﺔ ﻋن اﻟوﻗت ﺗﺷﻣل اﻟﻧﺟﺎح، اﻟﺗﺣدﯾﺎت، اﻟﺣب، اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ، اﻟطﻔوﻟﺔ واﻻﺧﺗﯾﺎرات، واﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋﺑﺎرة ﻋن أﺳﺋﻠﺔ ﻋن ﺣﻛم اﻟﻌﻘل أو اﻟﻘﻠب ﻓﻲ ﻣواﻗف اﻓﺗراﺿﯾﺔ وهل سيحكم على المواقف بعقله أو ﺑﻘﻠبه؟.



يُعرض برنامج "عندك وقت مع عبلة"، على شاشة "MBC مصر"، كل السبت الساعة 8:00 مساءٍ، وتُعرض هذه الحلقة السبت 7 فبراير 2026.

