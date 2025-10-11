محافظ جنوب سيناء يتابع استعدادات استضافة توقيع اتفاق وقف الحرب في غزة بشرم الشيخ

​تَرأّس اللواء الدكتور خالد مبارك ، محافظ جنوب سيناء، اليوم بمدينة شرم الشيخ، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستضافة مراسم توقيع "اتفاق شرم الشيخ" لوقف الحرب في غزة، بمشاركة عدد من قادة وزعماء العالم.

جاء ذلك بحضور السكرتير العام، ورؤساء المدن، ومديري المديريات، وممثلي الجهات الأمنية والتنفيذية المعنية.

​وشدد المحافظ، خلال الاجتماع، على رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المدن، وخاصة مدينة شرم الشيخ،

مؤكدًا على ضرورة التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية والأمنية ومؤسسات الدولة لضمان نجاح هذا الحدث التاريخي الذي يحظى باهتمام إقليمي ودولي كبير، ويجسد الدور المحوري لمصر في دعم جهود السلام والاستقرار بالمنطقة.



كما وجّه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال التجميل ورفع كفاءة المرافق العامة والطرق و الميادين، وتكثيف أعمال النظافة والإضاءة، وتوفير أقصى درجات الانضباط وحُسن التنظيم لاستقبال الوفود الرسمية والإعلامية المشاركة في هذا الحدث العالمي.

​وأكد اللواء دكتور خالد مبارك أن محافظة جنوب سيناء، تواصل أداء دورها الوطني كجسر للسلام ومركز للحوار بين الشعوب.

وأشار إلى أن مدينة شرم الشيخ أصبحت كما وصفها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية انها «أرض السلام ومَهْد الحوار والتقارب، وواحة للأمان في قلب العالم».

​واختتم المحافظ بتأكيد أن كافة مؤسسات الدولة تعمل في تناغم تام استعدادًا لاستضافة هذا الحدث، مُشيرًا إلى أنه قام بجولة ميدانية. اليوم لتفقُّد المواقع والمُنشآت بمدينة شرم الشيخ والاطمئنان على اللمسات النهائية للاستعدادات الجارية لاستقبال ضيوف مصر والعالم.