تكنولوجيا وسيارات

الصين تلاحق رقائق الذكاء الاصطناعي.. شرائح إنفيديا في مرمى القيود

شيماء عبد المنعم

كثفت الصين من تطبيق قيودها على واردات الرقائق الإلكترونية الأمريكية، بما في ذلك معالجات الذكاء الاصطناعي من شركة إنفيديا Nvidia، في خطوة تعكس تركيز بكين المتزايد على تعزيز إنتاج أشباه الموصلات المحلية، وفقا لما نشرته صحيفة “فاينانشال تايمز”.

وبحسب الصحيفة، تم إرسال فرق من مسؤولي الجمارك الصينية إلى الموانئ الرئيسية لإجراء عمليات تفتيش صارمة على شحنات الرقائق، حيث استهدفت هذه الفحوصات في البداية طرازات إنفيديا H20 وRTX Pro 6000D المصممة خصيصا للامتثال للقيود الأمريكية على التصدير. 

إلا أن نطاق التفتيش توسع ليشمل جميع المنتجات المتقدمة التي يشتبه في انتهاكها لتلك القيود.

ورغم أن السلطات الجمركية الصينية لم ترد على طلبات التعليق من وكالة “رويترز”، كما رفض متحدث باسم إنفيديا الإدلاء بأي تصريحات، فإن هذه الإجراءات تأتي في ظل تصاعد التوترات بين واشنطن وبكين بشأن الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.


وكانت “فاينانشال تايمز” قد كشفت سابقا عن تهريب وبيع رقائق إنفيديا بقيمة تفوق مليار دولار داخل الصين خلال ثلاثة أشهر بدءا من مايو، وهو ما لم تتمكن “رويترز” من التحقق منه بشكل مستقل.
 

وفي سياق متصل، أطلقت إنفيديا شريحة جديدة تحمل اسم RTX6000D مخصصة للسوق الصينية، إلا أن الطلب عليها كان ضعيفا، حيث امتنعت بعض الشركات التقنية الكبرى عن تقديم طلبات شراء. 

وفي أغسطس الماضي، ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إمكانية السماح لـ إنفيديا ببيع رقائق أكثر تقدما داخل الصين.


من جهة أخرى، اتهمت السلطات الصينية إنفيديا سابقا بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار، وأمرت شركات التكنولوجيا الكبرى بإيقاف شراء رقائق الذكاء الاصطناعي التابعة لها وإلغاء الطلبات القائمة، بحسب تقرير الصحيفة في سبتمبر.


ورغم التقدم الذي أحرزته شركات مثل هواوي في مجال تصنيع الرقائق، إلا أن مهندسين في شركات صينية أكدوا أن أداء رقائق إنفيديا لا يزال يتفوق على نظيراتها المحلية.

