تكنولوجيا وسيارات

رئيس إنفيديا: الذكاء الاصطناعي لن يلغي الوظائف بل سيعززها

جنسن هوانج، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا
جنسن هوانج، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا
شيماء عبد المنعم

صرح جنسن هوانج، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، بأن الذكاء الاصطناعي لن يلغي الوظائف كما يشاع، بل سيعزز إنتاجية البشر ويخلق فرص عمل جديدة في مجالات مثل الروبوتات، التكنولوجيا الحيوية، والتصميم.

وأوضح هوانج أن الذكاء الاصطناعي لن يحل محل البشر بشكل كامل، بل سيعمل كأداة داعمة للابتكار، مما سيوسع قدرة الإنسان على الإنجاز. 

وقال إن هذا التوجه سيؤدي إلى تطور طبيعة الوظائف، بدلاً من اختفائها، مما يتطلب المزيد من الإبداع والإشراف البشري.

يأتي تصريح هوانج في وقت يشهد فيه العالم مخاوف متزايدة بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، فقد أشار بيل جيتس، مؤسس مايكروسوفت، إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يحل محل البشر في العديد من الوظائف، لكنه أضاف أن هناك مهاما ستظل بحاجة للبشر، مثل علماء الأحياء والمبرمجين.

وفي ذات السياق، توقع جيتس أن الذكاء الاصطناعي قد يساهم في تقليص ساعات العمل الأسبوعية إلى يومين فقط في غضون عشر سنوات، مع الحفاظ على وظائف معقدة بعيدة عن الأتمتة.

أما إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، فقد ذهب إلى أبعد من ذلك، حيث أكد أن الذكاء الاصطناعي قد يستحوذ على جميع الوظائف، مما يجعل العمل “هواية اختيارية”، واقترح نظام دخل أساسي شامل تقدمه الحكومات لتلبية احتياجات البشر الأساسية، وهو تصور يراه البعض مفرطا في التفاؤل.

من جهة أخرى، حذر داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك، من أن الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى اختفاء نحو 50% من وظائف العاملين الجدد في المكاتب، خصوصا بين جيل “زد”، ولكنه اعترف بأن التقنية تحقق تقدما مهما في مجالات مثل الرعاية الصحية، حيث قد تساهم في إحداث تقدم كبير في علاج أمراض خطيرة مثل السرطان.

أما مايكروسوفت، فهي ترى أن دمج الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل قد يساهم في التخفيف من أزمة الإرهاق الوظيفي التي يعاني منها الكثير من الموظفين في الوقت الحالي.

على الرغم من اختلاف التوقعات حول تأثير الذكاء الاصطناعي على مستقبل العمل، يجمع الخبراء على أن هذه التقنية ستعيد تشكيل طبيعة الوظائف، سواء من خلال تقليص ساعات العمل أو من خلال خلق فرص مهنية جديدة تتطلب تدخلا بشريا لا غنى عنه.


العمال في قلق متزايد من أن الذكاء الاصطناعي قد يهدد وظائفهم

في مقابلة حديثة مع قناة “Channel 4 News”، صرح هوانج، بأن الفائزين الحقيقيين في عصر الذكاء الاصطناعي لن يكونوا من العاملين في المكاتب، بل الكهربائيين والسباكين والنجارين.

وأوضح هوانج أن قطاع الحرف المهنية في كل اقتصاد سيشهد ازدهارا كبيرا، مشيرا إلى أن بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي يتطلب توسعا مستمرا، “تضاعفا وتضاعفا كل عام”.

وبدلا من أن يكون مهندسو البرمجيات والمبرمجون هم الفائزين الواضحين، يرى هوانج، الذي استثمرت شركته 100 مليار دولار في بناء مراكز بيانات OpenAI، أن الفرصة الحقيقية تكمن في بناء البنية التحتية المادية التي تقف وراء الذكاء الاصطناعي.

وتتفق توقعاته مع المخاوف التي عبر عنها قادة شركات آخرين، حيث يرون وجود فجوة بين الطموحات الكبيرة في بناء مراكز البيانات والعمالة المتاحة لتحقيق ذلك.

جنسن هوانج رئيس إنفيديا الذكاء الاصطناعي بيل جيتس بيئات العمل

