بعد إعلان عدم خوضه انتخابات النواب.. شائعات مصنع البسكويت تلاحق محمود بدر

بعد ساعات من إعلان النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، عدم خوض انتخابات البرلمان المقبلة، لاحقت النائب شائعات عديدة، من بينها ما يخص أرض مصنع البسكويت.

حيث انتشرت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم سحب أرض "مصنع البسكويت" التي قيل سابقًا إنها منحت له، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا بين المواطنين في شبين القناطر.

لكن النائب محمود بدر خرج سريعًا ليرد على تلك الأنباء، مؤكدًا أنها "عارية تمامًا من الصحة"، وأن الأرض المقصودة تُقام عليها حاليًا أكبر مستشفى مركزي في شبين القناطر لخدمة أهالي المدينة والمراكز المجاورة.

بدر يرد على “سحب أرض مصنع البسكويت”

وقال بدر في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "مكنتش عايز أتعاطى مع أي شائعات للإخوان والناس الحقيرة اللي بيرددوا كلامهم، لكن مضطر أرد على حاجة واحدة مهمة، موضوع كذبة مصنع البسكويت، اللي قالوا إن الريس أهداني أرض عشان أعملها عليه، ودايرين دلوقتي يقولوا تم التحفظ عليها".

وأضاف بدر: "كل أهل شبين القناطر شاهدين إن الأرض دي بيتبني عليها دلوقتي أكبر مستشفى مركزي، وربنا قدرنا نحولها من ملك الإرشاد الزراعي إلى أملاك الدولة، واتخصصت لبناء المستشفى اللي هتكون صرحًا لأهل شبين ومحافظة القليوبية بالكامل".

بدر يعلن عدم خوض انتخابات النواب

وكان النائب قد أعلن عدم خوض انتخابات مجلس النواب، حيث قال بدر على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك” أنه علي مدي 12 عاما كان مكتب النائب محمود بدر مفتوحا يوميا لاستقبال طلبات أهالينا من مركز شبين القناطر ومن كل محافظات الجمهورية وإستن النائب سنة حميدة في اللقاء الاسبوعى مع أهلنا وهو لقاء الجمعة المفتوح الذي كان ينجز معظم طلبات أهالينا فيه تليفونيا وباقي الطلبات تتم علي مدار الأسبوع بسفره لقضائها هو أو فريق متطوعي مكتبه الرائعين.

وأشار والد النائب محمود بدر إلى أنه كان هذا استكمال لدوره الوطنى منذ تمرد وثورة يونيو العظيمة ومرورا بلجنة الخمسين لكتابة الدستور المصري ورغم ذلك لما يمنعه الدور الخدمي من أداء دوره البرلماني ولكم واجه الوزراء بأشد العبارات داخل البرلمان دفاعا عن حق المواطن المصري الفقير في العلاج والراتب والعيش الكريم مستعملا في ذلك حقه في الرقابة عن طريق السؤال وطلبات الإحاطة وغيرها.