عاجل
نداء عاجل من وزارة الداخلية والدفاع المدني للفلسطينين في قطاع غزة
الأمم المتحدة: فرقنا جاهزة لتحريك شاحنات المساعدات في غزة
كونسيساو يصل السعودية لبدء مهمته مع اتحاد جدة
كوريا الجنوبية تحتل المرتبة الثانية عالميا بعد فيتنام من حيث استهلاك الفرد لـ الراميون
حماس تتهم نتنياهو بمحاولة تفجيــر اتفاق وقف إطلاق النار قبل تطبيقه |تفاصيل
وزارة الصناعة تعلن تفاصيل الحوافز المقدمة لمصنعي السيارات
منتخب مصر من كازابلانكا لـ القاهرة: أنجزنا المهمة وفي الطريق راجعين
مدبولى يؤكد دعم مصر لتدشين منصات إلكترونية مشتركةمع الكوميسا
الجيزة: قطع المياه عن بعض مناطق الهرم .. اعرف المواعيد والأماكن
فيديوهات خادشة للحياء.. إحالة طليق البلوجر هدير عبدالرازق للمحاكمة
احتفالا بانتهاء الحرب.. علم فلسطين يرفرف بجانب علم مصر في سماء شرم الشيخ
جون إدوارد يطالب بحل جذري لأزمة مستحقات لاعبي الزمالك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

محمود بدر يعلن عدم خوضه انتخابات مجلس النواب 2025

النائب محمود بدر
النائب محمود بدر
معتز الخصوصي

أعلن إسماعيل بدر ، والد النائب محمود بدر عدم خوض نجله انتخابات مجلس النواب 2025.

وقال بدر على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك” أنه علي مدي 12 عاما كان مكتب النائب محمود بدر مفتوحا يوميا لاستقبال طلبات أهالينا من مركز شبين القناطر ومن كل محافظات الجمهورية وإستن النائب سنة حميدة في اللقاء الاسبوعى مع أهلنا وهو لقاء الجمعة المفتوح الذي كان ينجز معظم طلبات أهالينا فيه تليفونيا وباقي الطلبات تتم علي مدار الأسبوع بسفره لقضائها هو أو فريق متطوعي مكتبه الرائعين.

وأشار والد النائب محمود بدر إلى أنه  كان هذا استكمال لدوره الوطنى منذ تمرد وثورة يونيو العظيمة ومرورا بلجنة الخمسين لكتابة الدستور المصري ورغم ذلك لما يمنعه الدور الخدمي من أداء دوره البرلماني ولكم واجه الوزراء بأشد العبارات داخل البرلمان دفاعا عن حق المواطن المصري الفقير في العلاج والراتب والعيش الكريم مستعملا في ذلك حقه في الرقابة عن طريق السؤال وطلبات الإحاطة وغيرها.

إسماعيل بدر والد النائب محمود بدر النائب محمود بدر انتخابات مجلس النواب 2025 مكتب النائب محمود بدر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

تراجع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس| وهذا ثمن البيض

حسام حسن

أنا مش شايف حد.. حسام حسن يعلق على تأهل منتخب مصر للمونديال

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات شهر اكتوبر 2025 ومواصفات الأسئلة .. توضيح عاجل الآن

السيارة المقلوبة

انقلاب سيارة ملاكي أمام بوابات حدائق الأهرام .. صور

لقطة من الحريق

10 سيارت إطفاء وخزانات استراتيجية.. القصة الكاملة لحريق عقار الحرفيين|صور

ترامب

أسرار ما قبل إعلان ترامب عن موافقة حماس .. ماذا فعل الرئيس الأمريكي ؟

القيادي خليل الحية

«السيادة المصرية خط أحمر».. ظهور الحية في شرم الشيخ يوجه رسالة حاسمة للعالم

ترشيحاتنا

فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة

مفوض الأونروا يعرب عن ارتياحه إزاء اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

حماس

لن نقبل أن يتدخل الاحتلال في شؤوننا.. حماس تكشف تفاصيل اتفاق غزة

صورة تعبيرية

احتفالات في غزة بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار على أرض مصر

بالصور

صحة الشرقية تقدم الخدمة لـ 83960 مواطن ضمن مبادرة 100 مليون صحة

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

تحذيرات من أطباء العيون.. 4 عادات شائعة قد تدمر بصرك وتسبب العمى

عادات تدمر البصر تدريجيا
عادات تدمر البصر تدريجيا
عادات تدمر البصر تدريجيا

احذروا.. صبغ الشعر المتكرر كاد أن يتلف كلية شابة صينية

صبغ الشعر المتكرر يتلف كلية شابة صينية
صبغ الشعر المتكرر يتلف كلية شابة صينية
صبغ الشعر المتكرر يتلف كلية شابة صينية

أعراض غريبة بسبب نقص فيتامين د لم تسمع بها من قبل

أعراض ذكرها الدكتور بيرج لنقص فيتامين د
أعراض ذكرها الدكتور بيرج لنقص فيتامين د
أعراض ذكرها الدكتور بيرج لنقص فيتامين د

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

