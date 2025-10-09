محمود بدر يعلن عدم خوضه انتخابات مجلس النواب 2025

أعلن إسماعيل بدر ، والد النائب محمود بدر عدم خوض نجله انتخابات مجلس النواب 2025.

وقال بدر على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك” أنه علي مدي 12 عاما كان مكتب النائب محمود بدر مفتوحا يوميا لاستقبال طلبات أهالينا من مركز شبين القناطر ومن كل محافظات الجمهورية وإستن النائب سنة حميدة في اللقاء الاسبوعى مع أهلنا وهو لقاء الجمعة المفتوح الذي كان ينجز معظم طلبات أهالينا فيه تليفونيا وباقي الطلبات تتم علي مدار الأسبوع بسفره لقضائها هو أو فريق متطوعي مكتبه الرائعين.

وأشار والد النائب محمود بدر إلى أنه كان هذا استكمال لدوره الوطنى منذ تمرد وثورة يونيو العظيمة ومرورا بلجنة الخمسين لكتابة الدستور المصري ورغم ذلك لما يمنعه الدور الخدمي من أداء دوره البرلماني ولكم واجه الوزراء بأشد العبارات داخل البرلمان دفاعا عن حق المواطن المصري الفقير في العلاج والراتب والعيش الكريم مستعملا في ذلك حقه في الرقابة عن طريق السؤال وطلبات الإحاطة وغيرها.