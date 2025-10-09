محمود بدر آخرهم.. أسماء بارزة تتصدر الغائبين عن برلمان 2026

اتسعت قائمة الغائبين عن مجلس النواب 2026 بعدما أعلن محمود بدر عضو مجلس النواب لدورتين متتاليتين عدم خوض انتخابات 2025.

وكانت قد كشفت مصادر خاصة عن أبرز الأسماء الغائبة عن السباق الانتخابي 2025، حيث تخلو قائمة الترشيحات لانتخابات مجلس النواب من أسماء بارزة وقادات حزبية كبيرة.

وذكرت المصادر أن هناك عملية تجديد دماء لمجلس النواب والدفع بأوجه جديد، تطلب توجيه الشكر لرموز برلمانية وحزبية بارزة وعدم الدفع بهم في الانتخابات التي ستجري في شهر نوفمبر المقبل.

أبرز الأسماء الغائبة عن انتخابات النواب 2025

وجاء ضمن أبرز الأسماء الغائبة عن السباق الانتخابي، الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب السابق النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، النائب ياسر عمر، أمين حزب مستقبل وطن بأسيوط، وكيل لجنة الخطة والموازنة، النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب وكذلك النائب أحمد سعد نويصر نائب مستقبل وطن والنائب محمد السلاب والنائب طارق رضوان والنائبة سحر طلعت مصطفى والنائب علاء مصطفى.

موعد انتخابات مجلس النواب

وتجرى انتخابات مجلس النواب المرحلة الأولى في الخارج يومى 7 و8 نوفمبر، وفى الداخل 10 و11 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر.

وتجرى انتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية فى الخارج 21 و22 نوفمبر وفى الداخل 24 و25 نوفمبر، على تعلن النتيجة للمرحلة الثانية يوم 2 ديسمبر.