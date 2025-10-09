قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

"برمز الحصان" .. حزب العدل يواصل تقديم مرشحيه لانتخابات مجلس النواب 2025 في مختلف المحافظات

عبد المنعم إمام
عبد المنعم إمام
عبد الرحمن سرحان

تقدم عدد من مرشحي حزب العدل بأوراق ترشحهم رسميًا لـ انتخابات مجلس النواب لعام 2025 عن الدوائر الفردية بمختلف المحافظات بقيادة رئيس الحزب النائب عبد المنعم إمام حيث تقدم بأوراق ترشحه عن دائرة القاهرة الجديدة والتجمع الخامس.

كما تقدم النائب نبيل عسكر عن دائرة أبو كبير وههيا بمحافظة الشرقية رمز الحصان، والنائب خالد الحداد عن دائرة مركز منية النصر وميت سلسيل والجمالية وقسم الكردي محافظة الدقهلية وحصل على رمز الشاكوش و النائبة السابقة سحر عتمان عن دائرة بلبيس ومشتول السوق بمحافظة الشرقية، والنائب السابق محمود عبدالسلام الضبع عن دائرة مركز قنا.

كما تقدم في محافظة الجيزة  المرشح إبراهيم العجمي عن دائرة العمرانية والطالبية، والمرشح حسام العربي عن دائرة أبو النمرس والحوامدية بينما تقدم بمحافظة أسيوط المرشح أحمد صبرة والمرشح خليل منون عن دوائر أسيوط الأولى والثالثة.

كما تقدم في محافظة الاسكندرية المرشح عامر معتوق عن دائرة غرب اسكندرية، والمرشح محمد عوض  بدائرة الدخيلة و اول و ثانى العامرية و برج العرب بينما تقدم في محافظة قنا المرشح مجدى ابوعيسي ابو تشت عن دائرك فرشوط و محمد ماهر عوض عن دائرة نجع حمادى.

وتقدم المرشح محمد عبد الستار عن دائرة الزيتون والأميرية بمحافظة القاهرة، والمرشح علي مهران بدائرة
تلا والشهداء محافظة المنوفية  بينما تقدم في محافظة الغربية برمز الحصان اللواء محمود حسن الكموني عن دائرة المحلة الكبرى، وتقدم المرشح عنتر جاد عن المقعد الفردي بدائرة زفتى والسنطة.

وتقدم المرشح علي فايز عن دائرة الواسطى وناصر بمحافظة بني سويف، والكاتب الصحفي محمد العسيري عن دائرة جرجا والعسيرات بمحافظة سوهاج.

وتقدم في محافظة سوهاج المرشح ميلاد صموئيل عن دائرة مركز و مدينة سوهاج و جزيرة شندويل، والمرشحة نهلة كمال عن مركز اخميم وساقلته والكوثر.

كما تقدم من محافظة أسوان المرشح  محمد محمود إسماعيل عن دائرة ادفو ، ومحمود الملة عن دائرة أول وثانِ مركز أسوان ودراو وأسوان الجديدة وأبو سمبل والمرشحة نجوى محمد عن دائرة كوم أمبو 
بينما تقدم المرشح محمد احمد حسنى عن  دائرة العاشر من رمضان محافظة الشرقية، والمرشح علاء السطوحي بدائرة سيدى سالم والرياض محافظة كفرالشيخ

الانتخابات انتخابات النواب انتخابات مجلس النواب البرلمان

