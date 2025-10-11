اختيار محمد عبدالله عضواً بلجنة صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي

أعلن صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي عن انضمام المهندس محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ڤودافون مصر، والرئيس الإقليمي للأسواق الدولية بمجموعة ڤوداكوم، إلى مجلس إدارته كعضو مستقل من ذوي الخبرة.



وجاء اختيار محمد عبدالله نظرًا لخبرته الممتدة في مجالات الاتصالات والتكنولوجيا، ودوره البارز في قيادة جهود التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي على مستوى السوق المصري، وهو ما يتماشى مع توجه الصندوق للاستفادة من الكفاءات المتخصصة خارج القطاع المصرفي لدفع عجلة الرقمنة وتطوير البنية التحتية التكنولوجية للبنوك.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية البنك المركزي المصري الهادفة إلى دمج الخبرات العالمية وتعزيز الابتكار في تطوير الخدمات والكوادر المصرفية، بما يسهم في بناء قطاع مالي أكثر تطورًا ومرونة.

يُشار إلى أن محمد عبد الله يتولى منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ڤودافون مصر، والرئيس الإقليمي للأسواق الدولية بمجموعة ڤوداكوم. منذ انضمامه عام 1998، قاد مسيرة تطوير شاملة عززت دور ڤودافون في التحول الرقمي ودعم الشمول المالي وتمكين التعليم، لتصبح الشركة نموذجًا للابتكار والريادة في السوق المصري.