خبير تغذية: الإنسان لا يأكل الجماد.. وكل غذاء حي له “روح” أثيرية

قال الدكتور مجدي نزيه، خبير التغذية، إن الإنسان بطبيعته لا يتناول جمادات، وإنما يأكل كائنات حية سواء كانت نباتية أو حيوانية، موضحاً أن جميع الأغذية التي يتناولها الإنسان تنتمي إلى مملكة الكائنات الحية.

منح الغذاء قيمته الحيوية

وأشار «نزيه» خلال حوار تلفزيوني ببرنامج «أنا وهو وهي» والمذاع عبر قناة «صدى البلد» إلى أن كل كائن حي يتكون من جسمين، أحدهما مادي يمكن لمسه ورؤيته، والآخر أثيري غير مرئي، وهو ما يُعرف بـ“روح الشيء”، مؤكداً أن هذه الروح هي ما يمنح الغذاء قيمته الحيوية.

الأغذية المصنعة

وأضاف خبير التغذية أن الأغذية المصنعة تفقد هذا الجانب الأثيري، إذ تتحول إلى مجرد “جسم مادي” بلا روح، الأمر الذي يجعلها أقل فائدة من الأطعمة الطبيعية الطازجة.