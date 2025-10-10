قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

فحص أكثر من 65 ألف طالب ضمن المبادرة الرئاسية للكشف عن أمراض سوء التغذية بقرى الدقهلية

همت الحسينى

أعلن الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه تم توقيع الكشف الطبي على 65,745 طالبًا بالمرحلة الابتدائية بالمنشآت التعليمية بريف المحافظة، وذلك خلال الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد، وفي إطار انطلاق المبادرة الرئاسية للكشف عن أمراض سوء التغذية (الأنيميا – السمنة – التقزم والنحافة)، التي تستهدف تحسين المؤشرات الصحية للأطفال في سن التعليم المبكر.

تأتي المبادرة تحت رعاية 
الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وبإشراف الدكتورة منى خليفة، مدير عام إدارة المبادرات، والدكتور تامر سمير، منسق المبادرة الرئاسية بوزارة الصحة.

وأوضح “الجزار” أن الفرق الطبية المنتشرة بجميع الإدارات الصحية تواصل أعمال الفحص داخل المدارس الابتدائية، لقياس الطول والوزن ونسبة الهيموجلوبين بالدم، بهدف الاكتشاف المبكر لأي مشكلات صحية قد تؤثر على النمو الجسدي والعقلي للطلاب، مشيرًا إلى أن المديرية تتابع تنفيذ المبادرة بشكل يومي لضمان تحقيق أهدافها.

وأكدت الدكتورة زينب ربيع أن المبادرة تشمل تغطية جميع مدارس الريف طبقًا لخطة متكاملة، مع توفير المتابعة والعلاج المجاني للحالات التي يثبت إصابتها بأي من أمراض سوء التغذية، مشيرةً إلى أن الجهود مستمرة للوصول إلى جميع طلاب المحافظة.

وأشارت الدكتورة ولاء السعيد  الى أن التعاون بين الإدارات التعليمية والمجتمع المدني ساهم في تسهيل أعمال الفحص وضمان دقة النتائج، مؤكدةً استمرار المبادرة خلال الفترة المقبلة حتى استكمال الفحص في باقي المدارس.

