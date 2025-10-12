ضبط 1616 مخالفة متنوعة و8 مركبات دون لوحات بكفر الشيخ

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطى، محافظ كفر الشيخ، جهود الحملات المرورية بطرق وشوارع المحافظة، بقيادة اللواء سامح العزب، مدير إدارة المرور، في إطار تفعيل قانون المرور الجديد وضبط المركبات المخالفة والمخالفات المرورية المتنوعة، تحت إشراف اللواء ايهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ .

‏‎وأسفرت الحملات عن ضبط 1616 مخالفة مرورية متنوعة، بنطاق مراكز “كفر الشيخ، سيدى سالم، الحامول ، بلطيم ، دسوق”، وجرى ضبط 8 مركبات بدون لوحات معدنية، وضبط 42 مخالفة دراجة نارية، و23 مخالفة سير بدون تراخيص، 14 بدون رخص قيادة و 9 بدون رخص تسيير، و 105 مخالفات انتظار خاطئ، و 21 مخالفة عدم تشميع الحمولة، و 13 مخالفة حمولة زيادة.

‏‎ووجه محافظ كفر الشيخ بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية في كافة الشوارع والميادين وفرض سيادة القانون وضبط كافة أشكال الخروج على القانون حرصًا على أمن وسلامة المواطن.