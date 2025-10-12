تحرير 148 محضرًا تموينيًا خلال حملات مكثفة بكفر الشيخ

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، الحملات التموينية وموقف السلع الاستراتيجية والأسواق، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والمرور على المخابز البلدية والأسواق والمحال العامة بعدد من المراكز والمدن، التى قامت بها مديرية التموين تحت إشراف المحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين.

وأسفرت جهود الحملات التموينية عن تحرير 148 محضرًا متنوعًا ما بين مخالفات للمخابز والأسواق والسلع مجهولة المصدر وانتهاء صلاحية منتجات غذائية بالأسواق.

مجال المخابز

وتمكنت الحملة من تحرير 84 محضرًا ما بين 47 نقص وزن، عدم نظافة 16 محضراً، 9 مواصفات، 7 عدم إعلان، 3 عدم إعطاء بون، ومحضر عدم وجود ميزان.