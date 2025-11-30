ندى بسيوني تكشف عن أحدث أعمالها وموعد عرضه

شاركت الفنانة ندى بسيوني صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكشفت ندى بسيوني عن أحدث أعمالها (رحلة ندى) والمقرر عرضه قريبًا على قناة النهار.

وتفاعل جمهور ندى بسيوني مع المنشور متمنيين لها النجاح والتقدم في عملها الجديد.







أحدث أعمال ندى بسيوني

انتهت الفنانة ندى بسيوني من تسجيل أغنية جديدة بعنوان “كابتن ندى”، فى تجربة جديدة لها بعيدا عن التمثيل.

أغنية ندى بسيوني الجديدة من كلمات محمد على هاشم، ومن توزيع شريف منير الوسيمي.

ونشرت ندى فيديو لها أثناء تسجيل الأغنية، ومن المفترض أن تعرض ضمن حلقات برنامجها الجديد “رحلة ندى”.