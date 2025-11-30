فرصة عمل.. سعد الصغير يعود للدراما الرمضانية بعد غياب طويل

أعلن الفنان سعد الصغير، انضمامه إلى مجموعة عمل مسلسل فرصة عمل، المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني ٢٠٢٦.

ونشر الصغير ، صورة من امضاء العقد عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام وعلق عليها قائلاً: “بسم الله الرحمن الرحيم توكلنا على الله مسلسل فرصة عمل، رمضان ٢٠٢٦ مع المنتجة رشا عصفور، والمؤلف أحمد صبحي، والمخرج وائل فهمي عبدالحميد”.

سعد الصغير يحصل على براءة من قضية النصب والإعتداء على حقوق الملكية الفكرية لأغنية الأسد

وقضت محكمة جنح شبرا الخيمة، يوم الخميس ٢٧ نوفمبر في القضية رقم 21738 لسنة 2025 جنح شبرا الخيمة، ببراءة الفنان سعد محمود حنفي الشهير بـ سعد الصغير، في الدعوى المقامة ضده من سيد شوقي حنفي متولي السبكي، والمتعلقة باتهامات بالنصب والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية لأغنية الأسد.

كما قررت المحكمة اعتبار المدعي تاركًا لدعواه المدنية خلال جلسة اليوم.

وترافع عن سعد الصغير المستشار إيهاب علاء الشاذلي، الذي صرّح عقب انتهاء الجلسة بأن الشاكي قام طوال الشهور الماضية بـ نشر أخبار غير صحيحة والتشهير بموكله عبر المواقع الإخبارية، مؤكدًا احتفاظ فريق الدفاع بـ الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المدعي عن الأضرار التي لحقت بموكله جراء تلك الاتهامات.

وأضاف الشاذلي، أن فريق الدفاع يحتفظ بحقه القانوني الكامل في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الشاكي، تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بموكله نتيجة تلك الادعاءات.