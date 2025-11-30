قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحذير من هذا الدواء.. سحب تشغيلة أشهر علاج لجرثومة المعدة وارتجاع المريء
النيابة العسكرية تطلب ملف قضية هتك عرض أطــ.ـفال مدرسة سيدز
تبادل الخبرات بين القاهرة وبغداد في مجالات التطوير العمراني والحضري
متظاهرون أمام منزل الرئيس الإسرائيلي: لا عفو عن مدمر الدولة
أمين الإفتاء يرد على مقولة الحجاب عادة اجتماعية: نزل به قرآن كريم وأتت به سنة نبوية
نتنياهو يستهدف استمرار الحرب.. جيش الاحتلال يعلن القضاء على قادة المقاتلين برفح الفلسطينية
رواتب تصل لـ9500 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن مئات الوظائف الجديدة
برلماني: الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تؤكد الثقة بين الدولة والممولين
حيثيات حكم رفض سحب ترخيص فيلم الملحد.. تعرف عليها
داعية: التحرش فعل مشين لشخص منحرف فكريًا وأخلاقيًا ودينيًا
4 اقتراحات.. قرار عاجل من الأهلي بعد أحداث مباراة الجيش الملكي| تفاصيل
عن طريق الخطأ.. ضبط المتهم بإنهاء حياة زوجة شقيقه بطلق ناري في قنا
فن وثقافة

فرصة عمل.. سعد الصغير يعود للدراما الرمضانية بعد غياب طويل

سعد الصغير
سعد الصغير
يارا أمين

أعلن الفنان سعد الصغير، انضمامه إلى مجموعة عمل مسلسل فرصة عمل، المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني ٢٠٢٦.

ونشر الصغير ، صورة من امضاء العقد عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام وعلق عليها قائلاً: “بسم الله الرحمن الرحيم توكلنا على الله مسلسل فرصة عمل، رمضان ٢٠٢٦ مع المنتجة رشا عصفور، والمؤلف أحمد صبحي، والمخرج وائل فهمي عبدالحميد”.

سعد الصغير يحصل على براءة من قضية النصب والإعتداء على حقوق الملكية الفكرية لأغنية الأسد

وقضت محكمة جنح شبرا الخيمة، يوم الخميس ٢٧ نوفمبر في القضية رقم 21738 لسنة 2025 جنح شبرا الخيمة، ببراءة الفنان سعد محمود حنفي الشهير بـ سعد الصغير، في الدعوى المقامة ضده من سيد شوقي حنفي متولي السبكي، والمتعلقة باتهامات بالنصب والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية لأغنية الأسد.

كما قررت المحكمة اعتبار المدعي تاركًا لدعواه المدنية خلال جلسة اليوم.

وترافع عن سعد الصغير المستشار إيهاب علاء الشاذلي، الذي صرّح عقب انتهاء الجلسة بأن الشاكي قام طوال الشهور الماضية بـ نشر أخبار غير صحيحة والتشهير بموكله عبر المواقع الإخبارية، مؤكدًا احتفاظ فريق الدفاع بـ الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المدعي عن الأضرار التي لحقت بموكله جراء تلك الاتهامات.

وأضاف الشاذلي، أن فريق الدفاع يحتفظ بحقه القانوني الكامل في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الشاكي، تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بموكله نتيجة تلك الادعاءات.

