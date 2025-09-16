العائد85 ألف جنيه في 7 أيام.. ما هي أعلى ودائع البنك الأهلي؟

يبحث الكثير عن أفضل طريقة لاستثمار أموالهم والحصول على عائد شهري جيد، ويكون دوماً الاختيار ما بين شهادات الاستثمار، لكن هناك عوائد شهرية تتيح لك مبالغ ضخمة وهي أفضل ودائع في البنك الاهلي لمن يرغب في استثمار مبلغ مالي ضخم و الحصول على عائد في أقل من شهر .

ودائع البنك الأهلي مختلفة وتبدأ من أقل من شهر وحتي سبع سنوات ، وكلما كان المبلغ أكبر كلما كانت العوائد أكثر .

ودائع البنك الأهلي 2025

الحد الأدنى للوديعة من ١٠٠٠ جنيه مصري ، و ٥٠٠٠ جنيه للوديعة الأقل من شهر . ويمكن استردادها قبل انتهاء المدة .

ودائع البنك الأهلي

وديعة أقل من شهر في البنك الاهلي

مدة ودائع بنك مصر تبدأ من اسبوع حتى سبع سنوات ، ويمكنك اختيار الوديعة المناسبة لك حسب المبلغ المتوفر لديك .

ويتيح البنك الاهلي وديعة اقل من شهر، و تتراوح من ٧ إلى ١٥ يوما، وسعر العائد في هذه الوديعة هو ٨,٥٠٪؜ .

كيف تحصل على عائد ٨٥ الف جنيه في شهر؟

على سبيل المثال إذا كنت تملك مبلغ مالي بقيمة مليون جنيه و استثمرتها في وديعة ال ٧ ايام، فإن نسبة العائد التي تحصل عليها على ٨,٥٠ ٪؜ ليصبح إجمالي الارباح ٨٥ الف جنيه على المليون جنيه في ٧ ايام .

عائد وديعة من شهرين ل٣ شهور

أما إذا قمت باستثمار المليون جنيه في وديعة البنك الاهلي ومدتها من شهرين ل ٣ أشهر ، فإن نسبة العائد التي ستحصل عليها هي ١٠٪؜، وبالتالي سيكون اجمالي اوياحرالمليون جنيه ، ١٠٠ ألف جنيه خلال فترة من شهرين لأقل من ٣ شهور .



عائد وديعة البنك الأهلي من سنتين لـ٣ سنوات



اما بالنسبة لوديعة البنك الاهلي من سنتين لأقل من ٣ سنوات، فالعائد يصل لنسبة ١١٪؜، وإذا استثمرت مليون جنيها في هذه الوديعة ستحصل على عوائد بقيمة ١١٠ الف جنيه خلال الفترة من سنتين لأقل من ٣ سنوات .