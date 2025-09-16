قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير التعليم: لأول مرة .. اشراك المعلمين في وضع المناهج
منها تعليق بعض الاتفاقيات التجارية.. عقوبات أوروبية ضد دولة الاحتلال
مصر وروسيا تبحثان تعزيز التعاون المشترك وتفعيل مشروعات الضبعة والمنطقة الصناعية الروسية
هربت من الحرب في غزة فماتت بعضة كلب بأكتوبر.. والدة جوري تروي تفاصيل المأساة
وزير التعليم العالي: بدء الدراسة في 192 برنامجًا جديدًا بالجامعات الأهلية
ماذا يحدث في غزة؟.. إسرائيل تجتاح القطاع بريا .. وترامب يهاجم حماس .. والفصائل الفلسطينية: حياة المحتجزين في رقبة نتنياهو
أول رد من وزير التعليم على شكاوى اجبار الطلاب على شراء كتب المدارس التجريبية
رئيس قضايا الدولة لـ صدى البلد: جنبنا مصر دفع 18 مليارا و59 مليون دولار في 25 تحكيما دوليا
توقيع اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم | تدشين الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران بالعاصمة الإدارية الجديدة
علي جمعة: الصدق خلقٌ إسلامي عظيم ومنَّة من الله على عباده الصالحين
وزير التعليم : البكالوريا هي IG الغلابة
عبد الصمد ماهر: بورسعيد "نموذج تجريبي" لاكتشاف العقبات قبل تعميم التأمين الصحي
اقتصاد

العائد85 ألف جنيه في 7 أيام.. ما هي أعلى ودائع البنك الأهلي؟

ودائع البنك الأهلي
ودائع البنك الأهلي
رشا عوني

يبحث الكثير عن أفضل طريقة لاستثمار أموالهم والحصول على عائد شهري جيد، ويكون دوماً الاختيار ما بين شهادات الاستثمار، لكن هناك عوائد شهرية تتيح لك مبالغ ضخمة وهي أفضل ودائع في البنك الاهلي لمن يرغب في استثمار مبلغ مالي ضخم و الحصول على عائد في أقل من شهر . 

ودائع البنك الأهلي مختلفة وتبدأ من أقل من شهر وحتي سبع سنوات ، وكلما كان المبلغ أكبر كلما كانت العوائد أكثر . 

ودائع البنك الأهلي 2025 

الحد الأدنى للوديعة من ١٠٠٠ جنيه مصري ، و ٥٠٠٠ جنيه للوديعة الأقل من شهر . ويمكن استردادها قبل انتهاء المدة .

ودائع البنك الأهلي 

وديعة أقل من شهر في البنك الاهلي

مدة ودائع بنك مصر تبدأ من اسبوع حتى سبع سنوات ، ويمكنك اختيار الوديعة المناسبة لك حسب المبلغ المتوفر لديك .

 ويتيح البنك الاهلي وديعة اقل من شهر، و تتراوح من ٧ إلى ١٥ يوما، وسعر العائد في هذه الوديعة هو ٨,٥٠٪؜ .

كيف تحصل على عائد ٨٥ الف جنيه في شهر؟

على سبيل المثال إذا كنت تملك مبلغ مالي بقيمة مليون جنيه و استثمرتها في وديعة ال ٧ ايام، فإن نسبة العائد التي تحصل عليها على ٨,٥٠ ٪؜ ليصبح  إجمالي الارباح ٨٥ الف جنيه على المليون جنيه في ٧ ايام .

ودائع البنك الأهلي 


 

عائد وديعة من شهرين ل٣ شهور

أما إذا قمت باستثمار المليون جنيه في وديعة البنك الاهلي ومدتها من شهرين ل ٣ أشهر ، فإن نسبة العائد التي ستحصل عليها هي ١٠٪؜، وبالتالي سيكون اجمالي اوياحرالمليون جنيه ، ١٠٠ ألف جنيه خلال فترة من شهرين لأقل من ٣ شهور .


عائد وديعة البنك الأهلي من سنتين لـ٣ سنوات
 

اما بالنسبة لوديعة البنك الاهلي من سنتين لأقل من ٣ سنوات، فالعائد يصل لنسبة ١١٪؜، وإذا استثمرت مليون جنيها في هذه الوديعة ستحصل على عوائد بقيمة ١١٠ الف جنيه خلال الفترة من سنتين لأقل من ٣ سنوات .

ودائع البنك الأهلي 
ودائع البنك الأهلي شهادات البنك الأهلي افضل وديعة في البنك الاهلي اعلى وديعة في البنك الأهلي اعلى شهادة في البنك الأهلي

