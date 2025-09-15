فائدة تصل 100%.. أفضل شهادة ادخار 2025

في ظل سعي شريحة واسعة من المواطنين إلى البحث عن أدوات استثمارية آمنة تحقق لهم عائدًا مضمونًا بعيدًا عن تقلبات الأسواق والمخاطر المرتفعة، برزت شهادات الادخار البنكية كأحد أبرز البدائل المتاحة، خاصة بعد إعلان البنك العربي الإفريقي الدولي عن طرح شهادة الادخار الرباعية ذات العائد التراكمي، والتي تتيح عائدًا يصل إلى 100% خلال 4 سنوات.

وتعد هذه الشهادة خيارًا مثاليًا للراغبين في تنمية مدخراتهم بضمان مصرفي راسخ.

تفاصيل شهادة الادخار الرباعية

تمنح شهادة الادخار الرباعية ذات العائد التراكمي من البنك العربي الإفريقي الدولي للعميل فائدة تراكمية تصل إلى 100% من قيمة أصل الشهادة عند نهاية مدتها، أي بعد 4 سنوات كاملة.

وعلى سبيل المثال، إذا قام العميل بشراء شهادة بقيمة 100 ألف جنيه، فإنه يحصل في نهاية المدة على 100 ألف جنيه إضافية كعائد تراكمي، ليصبح الإجمالي 200 ألف جنيه.

الحد الأدنى والمدة الزمنية

الحد الأدنى لشراء الشهادة: 5000 جنيه، مع إمكانية زيادتها بمضاعفات الألف جنيه.

مدة الشهادة: 4 سنوات.

لا يمكن استرداد قيمة المبلغ المستثمر إلا بعد مرور 6 أشهر من تاريخ شراء الشهادة.

لا يسمح بتجديد الشهادة عند انتهاء مدتها.

سعر الفائدة وآلية صرف العائد

سعر الفائدة الفعلي: 18.92% تراكمي.

العائد يُصرف دفعة واحدة بنهاية مدة الشهادة، ليصل إلى 100% من قيمة أصل الشهادة.

متاحة للأفراد فقط دون الشركات أو المؤسسات.

مميزات إضافية

إمكانية الحصول على تسهيلات ائتمانية بضمان الشهادة.

عائد مضمون لا يتأثر بتقلبات السوق.

أداة ادخار آمنة مناسبة للراغبين في استثمار طويل الأجل.

شروط الاسترداد المبكر

حدد البنك العربي الإفريقي الدولي نسبًا ثابتة للاسترداد المبكر في حال طلب العميل استرجاع أمواله قبل نهاية المدة:

في السنة الأولى: خصم 7% من العائد.

في السنة الثانية: خصم 6% من العائد.

في السنة الثالثة: خصم 5% من العائد.

في السنة الرابعة: خصم 4% من العائد.

جدول نسب الاسترداد المبكر

السنة نسبة الخصم عند الاسترداد السنة الأولى 7% السنة الثانية 6% السنة الثالثة 5% السنة الرابعة 4%

بهذه المميزات، توفر شهادة الادخار الرباعية ذات العائد التراكمي من البنك العربي الإفريقي الدولي خيارًا جذابًا وآمنًا للمدخرين، خصوصًا لأولئك الذين يبحثون عن استثمار طويل الأجل بعائد مضمون ومجزٍ.