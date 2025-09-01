قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طارق يحيى: مواجهة المصري اختبار جديد لفيريرا.. وأي قرارات متسرعة تضر استقرار الفريق
عمال "جنوة" الإيطالي يهددون بقطع طريق البضائع الإسرائيلية المارة بالميناء
وزير الخارجية يلتقي رئيسة البرلمان السلوفيني على هامش مشاركته في منتدى بليد الاستراتيجي
الإفتاء: الاحتفال بالمولد النبوي عبادة وطاعة تقرِّب إلى الله
قرار من إدارة الزمالك ضد لاعبي الفريق بسبب الخسارة من وادي دجلة في الدوري
وزير الدفاع للرئيس: القوات المسلحة ستظل درع مصر الواقي وحصنها المنيع
بالنسبة المئوية.. الكليات المتاحة في تنسيق الدبلومات الفنية 2025 ورابط التسجيل
اسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 فاق التوقعات
مش أول مرة.. الراقصة بوسي كعب داير بالكلبشات في أقسام الشرطة بسبب الرقص الخليع
شباب بلوزداد يخطف صفقة الزمالك رسميا.. تفاصيل
لماذا كان النبي يتعبد في غار حراء؟ عالم أزهري يجيب
إدمان الهاتف والانحناء لساعات طويلة يتسببان في كارثة صحية لشاب صيني
تحقيقات وملفات

شهادات إدخار جديدة من بنك مصر.. واقتصادي يوضح مميزاتها

شهادات إدخار جديدة من بنك مصر.. واقتصادي يوضح مميزاتها
شهادات إدخار جديدة من بنك مصر.. واقتصادي يوضح مميزاتها
ياسمين القصاص

في خطوة جديدة تماشيا مع سياسات البنك المركزي المصري، أعلن بنك مصر عن تخفيض أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية، سواء بالعملة المحلية (الجنيه المصري) أو بالدولار الأمريكي.

وجاء هذا القرار  بعد اجتماع لجنة الأصول والخصوم في البنك، والذي تبع قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2%. 

ومن خلال هذا التقرير، يرصد "صدى البلد"، أبرز مميزات التعديلات التي طالت الشهادات في بنك مصر.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الإقتصادي، إن شهادات الادخار تعتبر واحدة من أدوات الاستثمار الآمنة التي توفرها البنوك للعملاء، ولها العديد من المميزات التي تجعلها خيارا جذابا للمستثمرين الراغبين في الحصول على عوائد ثابتة دون مخاطر عالية. 

 وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مميزات شهادات الادخار:

- عوائد ثابتة وآمنة

- مدة استثمار مرنة

- سهولة الوصول إلى رأس المال

- تنوع الشهادات بحسب العملة، سواء العملة المحلية أو الأجنبية

- ضمان رأس المال

- دورها في تنظيم التوفير الشخصي

- تأثير إيجابي على الاستقرار المالي

- إمكانية الجمع بين الشهادات

- تنويع الاستثمارات 

ووفقا للبنك، ستسري التعديلات الجديدة على الشهادات التي سيتم إصدارها بدءا من يوم الإثنين 1 سبتمبر 2025.

1. شهادات الادخار بالجنيه المصري:

شهادة القمة الثلاثية (عائد شهري ثابت): تم تخفيض العائد من 18.5% سنويا إلى 17% سنويا ثابتة لمدة ثلاث سنوات، وهذا يعني أن العميل سيحصل على عائد شهري ثابت بمعدل 1.5% على مدار مدة الشهادة.

شهادة ابن مصر (عائد ثابت شهري متناقص): تم تخفيض العائد على هذه الشهادة في مختلف الفترات على النحو التالي:

 - في السنة الأولى: تم تخفيض العائد من 23% إلى 20.5% سنويا.

 - في السنة الثانية: تم تخفيض العائد من 19.5% إلى 17% سنويا.

 - في السنة الثالثة: تم تخفيض العائد من 16% إلى 13.5% سنويا.

2. شهادات الادخار بالدولار الأمريكي:

شهادات بعائد ثابت لمدة ثلاث سنوات:

 - تم تخفيض العائد الشهري الثابت إلى 4.75% بدلا من 5.15%.

 - العائد ربع السنوي تم تخفيضه إلى 4.77% بدلا من 5.20%.

 - العائد نصف السنوي أصبح 4.80% بدلا من 5.25%.

 - العائد السنوي تم تخفيضه إلى 4.85% بدلا من 5.30%.

شهادات بعائد ثابت لمدة خمس سنوات:

 - تم تخفيض العائد الشهري الثابت إلى 4.85% بدلا من 5.00%.

 - العائد ربع السنوي تم تخفيضه إلى 4.87% بدلا من 5.05%.

 - العائد نصف السنوي أصبح 4.90% بدلا من 5.10%.

 - العائد السنوي تم تخفيضه إلى 4.95% بدلا من 5.15%.

مميزات شهادات الادخار الجديدة في بنك مصر 

 - تنوع العوائد: تقدم الشهادات الجديدة معدلات عائد متنوعة بين الفوائد الشهرية، ربع السنوية، نصف السنوية، والسنوية، مما يتيح للعملاء اختيار الأنسب لهم بناءا على احتياجاتهم.

 - الاستثمار الآمن: رغم خفض العوائد، تظل هذه الشهادات واحدة من أفضل أدوات الاستثمار الآمن التي تضمن الحفاظ على رأس المال مع عوائد ثابتة.

 - المرونة في الخيارات: تقدم الشهادات فترة استثمار تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، مما يتيح للعملاء مرونة في تحديد مدة الاستثمار التي تتناسب مع خططهم المالية المستقبلية.

والجدير بالذكر، أن تمثل هذه التعديلات تحديا لبعض المستثمرين الذين اعتادوا على العوائد المرتفعة، إلا أنها تظل خيارا جيدا لمن يسعى إلى استثمار آمن وذو عوائد ثابتة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. 

