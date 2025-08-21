أفضل عائد شهري من شهادات البنك الأهلي.. كم تربح من 100 ألف جنيه؟

مع التغيرات المستمرة في أسعار الفائدة، يزداد اهتمام المواطنين بمعرفة أفضل شهادات الادخار المتاحة في البنك الأهلي المصري حاليًا، حيث يبحث الكثيرون عن حلول ادخارية آمنة توفر عائدًا مرتفعًا ومستقرًا يضمن الحفاظ على القوة الشرائية للأموال، بالإضافة إلى تحقيق دخل شهري ثابت ومضمون.

أعلى شهادات البنك الأهلي

ويتساءل العديد من المواطنين عن أعلى شهادات البنك الأهلي الآن؟ وذلك بهدف اختيار الشهادة الأنسب التي تحقق أعلى عائد مالي على مدخراتهم.

ويقدم البنك الأهلي المصري مجموعة من شهادات الادخار المتنوعة التي تلبي احتياجات العملاء المختلفة. ومن أبرز هذه الشهادات:

الشهادة البلاتينية بعائد ثابت شهري لمدة 3 سنوات ، حيث تصل نسبة العائد إلى 18.5% مع صرف الفوائد شهريًا، ويمكن البدء فيها بمبلغ لا يقل عن 1000 جنيه.

، حيث تصل نسبة العائد إلى 18.5% مع صرف الفوائد شهريًا، ويمكن البدء فيها بمبلغ لا يقل عن 1000 جنيه. وهناك أيضًا الشهادة البلاتينية بعائد متدرج شهري لمدة 3 سنوات ، والتي تبدأ نسب العائد بها من 23% في السنة الأولى، ثم 19% في السنة الثانية، و15% في السنة الثالثة، مع صرف الفوائد شهريًا، وبحد أدنى 1000 جنيه.

، والتي تبدأ نسب العائد بها من 23% في السنة الأولى، ثم 19% في السنة الثانية، و15% في السنة الثالثة، مع صرف الفوائد شهريًا، وبحد أدنى 1000 جنيه. كما يوفر البنك الشهادة البلاتينية بعائد متدرج سنوي لمدة 3 سنوات ، والتي تقدم عوائد أعلى في بداية المدة بنسبة 27% في السنة الأولى، تليها 22% في السنة الثانية، ثم 17% في السنة الثالثة، ويتم صرف الفوائد سنويًا، والحد الأدنى للإيداع 1000 جنيه.

، والتي تقدم عوائد أعلى في بداية المدة بنسبة 27% في السنة الأولى، تليها 22% في السنة الثانية، ثم 17% في السنة الثالثة، ويتم صرف الفوائد سنويًا، والحد الأدنى للإيداع 1000 جنيه. إضافة إلى ذلك، توجد الشهادة البلاتينية بعائد متغير يُصرف ربع سنويًا ، والتي تعتمد على سعر الفائدة المتغير في السوق، ويبلغ العائد الحالي نحو 24.25%، مع إمكانية البدء بمبلغ 1000 جنيه.

، والتي تعتمد على سعر الفائدة المتغير في السوق، ويبلغ العائد الحالي نحو 24.25%، مع إمكانية البدء بمبلغ 1000 جنيه. كما يقدم البنك الأهلي الشهادة الخماسية بعائد ثابت لمدة 5 سنوات، والتي تمنح عائدًا بنسبة 14.25% مع صرف الفوائد شهريًا، ويبدأ الحد الأدنى للاستثمار من 1000 جنيه لكل شهادة.

أما بالنسبة لحساب العائد الشهري المتوقع من إيداع مبلغ 100 ألف جنيه في الشهادة البلاتينية بعائد ثابت 18.5% لمدة 3 سنوات، فيبلغ العائد الشهري نحو 1,541 جنيهًا، والعائد السنوي حوالي 18,500 جنيه، ليصل إجمالي العائد خلال فترة الشهادة إلى 55,500 جنيه تقريبًا.

وهذه الشهادة تُعد من بين الخيارات الأكثر استقرارًا وأمانًا للمدخرين في 2025، حيث تتيح لهم الحصول على عائد ثابت يساهم في الحفاظ على أموالهم وتحقيق دخل دوري مضمون.