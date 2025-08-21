قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القانون كاملا .. "صدى البلد" ينشر نصوص قانون الرياضة بعد تصديق الرئيس السيسى
الإمام الإنسان.. شيخ الأزهر يوزع شنط مدرسية على طلاب الأقصر ويجبر بخاطرهم.. صور
الرئيس السيسي يصدر قرارًا بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة
موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت في الدوري والقنوات الناقلة
شوبير يكشف حقيقة توقف العمل بـ استاد الأهلي
القصة الكاملة لزواج وائل كفوري من شانا عبود سرا
إيران.. بدء مناورات صاروخية للقوة البحرية تحت اسم الاقتدار المستدام 1404
بعد ضبطها متلبسة.. نورا دانيال: الكباريهات بتطلبني بالاسم
تنسيق الشهادات المعادلة 2025.. ما الذي ينتظر الطلاب بعد تسجيل الرغبات؟
كارثة إنسانية في غزة.. 271 شهيدًا جراء المجاعة وسوء التغذية بينهم 112 طفلاً
المرحلة الثالثة للتنسيق.. موعد انطلاقها وخطوات اختيار كليتك المناسبة
استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

أفضل عائد شهري من شهادات البنك الأهلي.. كم تربح من 100 ألف جنيه؟

شهادات البنك الأهلي
شهادات البنك الأهلي
إسراء عبدالمطلب

مع التغيرات المستمرة في أسعار الفائدة، يزداد اهتمام المواطنين بمعرفة أفضل شهادات الادخار المتاحة في البنك الأهلي المصري حاليًا، حيث يبحث الكثيرون عن حلول ادخارية آمنة توفر عائدًا مرتفعًا ومستقرًا يضمن الحفاظ على القوة الشرائية للأموال، بالإضافة إلى تحقيق دخل شهري ثابت ومضمون. 

شهادات البنك الأهلي

أعلى شهادات البنك الأهلي 

ويتساءل العديد من المواطنين عن أعلى شهادات البنك الأهلي الآن؟ وذلك بهدف اختيار الشهادة الأنسب التي تحقق أعلى عائد مالي على مدخراتهم.

ويقدم البنك الأهلي المصري مجموعة من شهادات الادخار المتنوعة التي تلبي احتياجات العملاء المختلفة. ومن أبرز هذه الشهادات:

  • الشهادة البلاتينية بعائد ثابت شهري لمدة 3 سنوات، حيث تصل نسبة العائد إلى 18.5% مع صرف الفوائد شهريًا، ويمكن البدء فيها بمبلغ لا يقل عن 1000 جنيه. 
  • وهناك أيضًا الشهادة البلاتينية بعائد متدرج شهري لمدة 3 سنوات، والتي تبدأ نسب العائد بها من 23% في السنة الأولى، ثم 19% في السنة الثانية، و15% في السنة الثالثة، مع صرف الفوائد شهريًا، وبحد أدنى 1000 جنيه. 
  • كما يوفر البنك الشهادة البلاتينية بعائد متدرج سنوي لمدة 3 سنوات، والتي تقدم عوائد أعلى في بداية المدة بنسبة 27% في السنة الأولى، تليها 22% في السنة الثانية، ثم 17% في السنة الثالثة، ويتم صرف الفوائد سنويًا، والحد الأدنى للإيداع 1000 جنيه. 
  • إضافة إلى ذلك، توجد الشهادة البلاتينية بعائد متغير يُصرف ربع سنويًا، والتي تعتمد على سعر الفائدة المتغير في السوق، ويبلغ العائد الحالي نحو 24.25%، مع إمكانية البدء بمبلغ 1000 جنيه. 
  • كما يقدم البنك الأهلي الشهادة الخماسية بعائد ثابت لمدة 5 سنوات، والتي تمنح عائدًا بنسبة 14.25% مع صرف الفوائد شهريًا، ويبدأ الحد الأدنى للاستثمار من 1000 جنيه لكل شهادة.

أما بالنسبة لحساب العائد الشهري المتوقع من إيداع مبلغ 100 ألف جنيه في الشهادة البلاتينية بعائد ثابت 18.5% لمدة 3 سنوات، فيبلغ العائد الشهري نحو 1,541 جنيهًا، والعائد السنوي حوالي 18,500 جنيه، ليصل إجمالي العائد خلال فترة الشهادة إلى 55,500 جنيه تقريبًا. 

وهذه الشهادة تُعد من بين الخيارات الأكثر استقرارًا وأمانًا للمدخرين في 2025، حيث تتيح لهم الحصول على عائد ثابت يساهم في الحفاظ على أموالهم وتحقيق دخل دوري مضمون.

شهادات الادخار البنك الأهلي شهادات البنك الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر نورهان حفظي

بعد القبض عليها.. مفاجآت عثر عليها بشنطة البلوجر نورهان حفظي

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

الدكتور حسام عبد الغفار

متحدث الصحة يحسم الجدل بشأن احتواء النودلز على مواد مسرطنة

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ والبانيه بالأسواق اليوم الخميس 21-8-2025

صورة أرشيفية

لغز وفاة يتحول إلى جريمة.. زوج ينهي حياة زوجته بـ مُلة السرير في سوهاج

صورة أرشيفية

قرار عاجل من التعليم بشأن الزي المدرسي في العام الدراسي الجديد

البلوجر نورهان حفظي

جهات التحقيق تفحص ثروة نورهان حفظي بعد القبض عليها

ترشيحاتنا

رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية يبحث تعزيز التعاون المصري – الياباني

رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية يبحث تعزيز التعاون مع اليابان

وزير العمل خلال لقائه رئيس الجالية المصرية بالقصيم

وزير العمل يبحث توفير فرص عمل للشباب المصري بالقصيم السعودية

الهلال الاحمر

الهلال الأحمر المصري يدفع 180 شاحنة تحمل نحو 4400 طن مساعدات عاجلة عبر قافلة «زاد العزة» الـ 20 إلى غزة

بالصور

بيتخطف من الأرفف.. العيش البلدي يتصدر التريند في أمريكا.. سعره مش هتصدقه

العيش البلدي في امريكا
العيش البلدي في امريكا
العيش البلدي في امريكا

كريم محمود عبد العزيز.. من شائعات الطلاق إلى الدعم والاعتراف بالحب على الشاشة

كريم محمود عبد العزيز وزوجته
كريم محمود عبد العزيز وزوجته
كريم محمود عبد العزيز وزوجته

نادين الراسي في جلسة تصوير من داخل حمام سباحة

نادين الراسي
نادين الراسي
نادين الراسي

إطلالات وصور رومانسية .. زوجة كريم عبد العزيز تثير السوشيال ميديا.. تفاصيل

زوجة كريم عبد العزيز
زوجة كريم عبد العزيز
زوجة كريم عبد العزيز

فيديو

العيش البلدي بالدولار

العيش البلدي المصري ترند في أمريكا.. اتباع بالدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد