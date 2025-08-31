رئيس البنك الأهلي: فائدة 17% اليوم أفضل من 30% وقت تضخم 38%

علق محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، على تخفيض سعر العائد على الشهادات بنسبة 1.5% بداية من يوم غد.





وقال الأتربي ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، أن : “نحن بالفعل أعلنا عن تخفيض أسعار الفائدة على الشهادات، لكن سيبدأ التطبيق من الغد أي أن من ربط شهادته اليوم سيظل يتمتع بالسعر القديم، أما من الغد فستطبق الأسعار الجديدة”.

وأضاف الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري: “الشهادة الثابتة التي كانت بفائدة 18.5% خُفضت رغم أن البنك المركزي خفّض سعر الكوريدور بنسبة 2%، نحن خفضناها بنسبة 1.5% فقط، لتصبح 17% لمدة ثلاث سنوات ثابتة أما الشهادات المتناقصة، فلو حسبناها حتى النهاية ستجد متوسط العائد في نفس النطاق تقريبًا، أي حوالي 17% أو 17.1%”.

وتابع: “أما بالنسبة للمواطنين الذين يعيشون على عائد هذه الشهادات، فأنا أقول لهم إن الأهم أن ينخفض التضخم لا يجب أن نفرح بعائد مرتفع يصل إلى 30% في وقت كان فيه التضخم قد تجاوز 38%، لأن هذا يعني أن من يحصل على عائد 30% لم يكن يحقق ربحًا حقيقيًا بسبب أن التضخم أعلى من الفائدة”.

وأكمل: “الآن الوضع مختلف؛ فالتضخم انخفض وكسر مستوى 14% و13%، وبالتالي عندما يحصل المواطن على فائدة 17% فإنها تمنحه عائدًا موجبًا النقطة الأساسية أن التضخم هو أخطر سلاح، وقد استهدفه البنك المركزي ونفذ ما وعد به”.

وواصل: “كلما انخفض التضخم انخفضت الفائدة، وهو ما يصب في مصلحة المستثمرين والدولة من حيث خدمة الدين وفي الوقت نفسه، عندما أعطيك اليوم شهادة بفائدة 17% ثابتة لمدة ثلاث سنوات، فهذا يعتبر سعرًا مميزًا، لأن التضخم في اتجاه نزولي، وكلما انخفض التضخم ستنخفض الأسعار، وبالتالي يصبح العائد الحقيقي موجبًا فالفائدة 17% في ظل تضخم منخفض أفضل بكثير من 30% في ظل تضخم أعلى من 30%”.

وأكمل: “الآن البنك المركزي أوضح أنه يستهدف التضخم، وكلما وجد مؤشرات تؤكد انخفاض التضخم يخفض الفائدة وهذه هي المرة الثالثة التي يخفض فيها المركزي الفائدة، لكنه يفعل ذلك بحذر، لأن الأهم أن يستمر التضخم في التراجع”.

وذكر: “التضخم المرتفع يضر أموال الناس ويضر الدولة والحمد لله الخطة التي وضعها البنك المركزي تسير كما هو متوقع، وتخفيض 2% مرة واحدة مؤخرًا يعد خطوة جيدة، جاء ذلك في مداخلة مع برنامج “حضرة المواطن” المذاع على قناة “الحدث اليوم”.