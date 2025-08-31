قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار وزارة التموين.. صرف الخبز المدعم ورقيًا لهؤلاء | تفاصيل
تنفيذ قانون الإيجار القديم غدا.. كيف تحدد نسبة زيادة الأجرة للمحال التجارية؟
فريدة سيف النصر تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد المسيئين لها على تيك توك
رحيل اضطراري.. الأهلي يقيل خوسيه ريبيرو بسبب سوء النتائج وهذا المدرب الأقرب لتولي المهمة
بعد مأساة عروس حلوان.. نواب: استخدام الأدوية والحقن مجهولة المصدر يهدد بالقتل.. ومطالب بتفعيل الرقابة الرقمية على مراكز التجميل
وزير العمل: إنشاء محاكم عمالية متخصصة.. والتقاضي لا يتجاوز 3 أشهر
حبسوني في البيت.. ثروت الخرباوي يكشف تفاصيل صادمة عن ممارسات الإخوان خلال انتخابات نقابة المحامين
كريستال بالاس يكتسح أستون فيلا بثلاثية في الدوري الإنجليزي
جبران: بدء تطبيق قانون العمل الجديد غدًا.. وتفتيش ميداني لضمان التنفيذ
حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر
صدمة بيضاء.. وادي دجلة يهزم الزمالك 2-1 بالدوري
الخطيب يستقر على حسام البدري لقيادة الأهلي والإعلان خلال ساعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس البنك الأهلي: فائدة 17% اليوم أفضل من 30% وقت تضخم 38%

الأهلي
الأهلي

علق محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، على تخفيض سعر العائد على الشهادات بنسبة 1.5% بداية من يوم غد.
 


وقال الأتربي ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، أن : “نحن بالفعل أعلنا عن تخفيض أسعار الفائدة على الشهادات، لكن سيبدأ التطبيق من الغد أي أن من ربط شهادته اليوم سيظل يتمتع بالسعر القديم، أما من الغد فستطبق الأسعار الجديدة”.

وأضاف الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري: “الشهادة الثابتة التي كانت بفائدة 18.5% خُفضت رغم أن البنك المركزي خفّض سعر الكوريدور بنسبة 2%، نحن خفضناها بنسبة 1.5% فقط، لتصبح 17% لمدة ثلاث سنوات ثابتة أما الشهادات المتناقصة، فلو حسبناها حتى النهاية ستجد متوسط العائد في نفس النطاق تقريبًا، أي حوالي 17% أو 17.1%”.

وتابع: “أما بالنسبة للمواطنين الذين يعيشون على عائد هذه الشهادات، فأنا أقول لهم إن الأهم أن ينخفض التضخم لا يجب أن نفرح بعائد مرتفع يصل إلى 30% في وقت كان فيه التضخم قد تجاوز 38%، لأن هذا يعني أن من يحصل على عائد 30% لم يكن يحقق ربحًا حقيقيًا بسبب أن التضخم أعلى من الفائدة”.

نرشح لك:محمد الأتربي: البنك الأهلي يناقش أسعار العائد على شهادات الادخار الأحد المقبل
وأكمل: “الآن الوضع مختلف؛ فالتضخم انخفض وكسر مستوى 14% و13%، وبالتالي عندما يحصل المواطن على فائدة 17% فإنها تمنحه عائدًا موجبًا النقطة الأساسية أن التضخم هو أخطر سلاح، وقد استهدفه البنك المركزي ونفذ ما وعد به”.

وواصل: “كلما انخفض التضخم انخفضت الفائدة، وهو ما يصب في مصلحة المستثمرين والدولة من حيث خدمة الدين وفي الوقت نفسه، عندما أعطيك اليوم شهادة بفائدة 17% ثابتة لمدة ثلاث سنوات، فهذا يعتبر سعرًا مميزًا، لأن التضخم في اتجاه نزولي، وكلما انخفض التضخم ستنخفض الأسعار، وبالتالي يصبح العائد الحقيقي موجبًا فالفائدة 17% في ظل تضخم منخفض أفضل بكثير من 30% في ظل تضخم أعلى من 30%”.

وأكمل: “الآن البنك المركزي أوضح أنه يستهدف التضخم، وكلما وجد مؤشرات تؤكد انخفاض التضخم يخفض الفائدة وهذه هي المرة الثالثة التي يخفض فيها المركزي الفائدة، لكنه يفعل ذلك بحذر، لأن الأهم أن يستمر التضخم في التراجع”.

وذكر: “التضخم المرتفع يضر أموال الناس ويضر الدولة والحمد لله الخطة التي وضعها البنك المركزي تسير كما هو متوقع، وتخفيض 2% مرة واحدة مؤخرًا يعد خطوة جيدة، جاء ذلك في مداخلة مع برنامج “حضرة المواطن” المذاع على قناة “الحدث اليوم”.

الأهلي البنك الاهلي الفائدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بدء تنفيذ قانون الإيجار القديم غدًا.. هذه العقود لا ينطبق عليها الزيادة الجديدة

تنفيذ قانون الإيجار القديم غدًا.. هذه العقود لا ينطبق عليها الزيادة الجديدة

محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم

وزير التعليم: الاستعانة بالمعلمين المحالين للمعاش لسد العجز في المدارس

البنك الاهلي المصري

تفاصيل سعر الفائدة الجديدة في البنك الأهلي المصري

1000 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد الارتفاع الأخير

1000 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد الارتفاع الأخير

انستا باي

حدود ومصاريف تحويل الأموال انستا باي بعد خفض البنك المركزي الفائدة

تشافي

انفراد.. أول تعليق من وكيل تشافي على أنباء ترحيبه بتدريب الأهلي

أرشيفية

إذاعة جيش الاحتلال: طائرة إسرائيلية ألقت قنبلة عن طريق الخطأ قرب موقع للجيش في غزة

بنك مصر

بنك مصر يخفض أسعار العائد على الأوعية الادخارية بالجنيه والدولار

ترشيحاتنا

قنصلية مصر العامة في هامبورج تكرّم طلاب برنامج الماجستير في القانون والاقتصاد بالمنطقة العربية

قنصلية مصر العامة في هامبورج تكرم طلاب برنامج الماجستير في القانون والاقتصاد بالمنطقة العربية

القس تيودور ممدوح

الاستعداد بالسهر والصلاة.. في عظة الأحد للقس تيودور ممدوح

هيئة الدواء تصدر الجزء الخاص بأدوية الأورام الموجهة من السجل الدوائي المصري

هيئة الدواء تصدر الجزء الخاص بأدوية الأورام الموجهة من السجل الدوائي المصري

بالصور

منهم مى عز الدين و إليسا .. تعرف على أبرز عازبات الوسط الفني

عازبات الوسط الفني
عازبات الوسط الفني
عازبات الوسط الفني

محافظ الشرقية يُفاجئ الأطباء والعاملين بعيادة المبرة للتأمين الصحي بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

وزير الدفاع يلتقى نظيره التنزاني لبحث التعاون العسكري المشترك

لقاء وزير الدفاع
لقاء وزير الدفاع
لقاء وزير الدفاع

أبرزهم ضي وجوازة ولا جنازة.. أفلام منتظرة فى دور السينما المصرية

افلام منتظرة فى دور العروض السينمائية
افلام منتظرة فى دور العروض السينمائية
افلام منتظرة فى دور العروض السينمائية

فيديو

ايمان عبد اللطيف

إسـ.ـرائـ.يل تعلن اغتــ.يـال أبو عبيــدة متحدث كتائب القسام

ايمان عبد اللطيف

أسعار الفايدة الجديدة.. إعلان رسمي من بنكي مصر والأهلي

القبض علي طليق علا غانم

القبض على طليق الفنانة علا غانم داخل فيلته بعد بلاغ من الجيران.. ما القصة؟

ايمان عبد اللطيف

مادة البرمجة وطلبة الثانوية.. وزير التعليم يكشف تفاصيل لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ليل

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: المواهب الشابة.. وجمهوريتنا الجديدة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حرب بلا رصاص .. الدبلوماسية المصرية في مرمى الاستهداف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وداعا أيها العميد

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الحب.. سبيل السعادة

المزيد