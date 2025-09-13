التعديلات الجديدة على شهادات الإدخار في بنك مصر بالجنيه والدولار لعام 2025

أعلن بنك مصر عن تحديثات جديدة تتعلق بشهادات الادخار المتوفرة لديه بالعملة المحلية (الجنيه المصري) والعملات الأجنبية (الدولار الأمريكي)، وذلك عقب قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2%.

وهذا القرار الذي يأتي في إطار التوجهات النقدية الجديدة، انعكس مباشرة على العوائد التي يحصل عليها العملاء، خاصة الباحثين عن أدوات استثمارية آمنة تحقق لهم دخلا منتظما.

ومن جانبه، يقول الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن تتيح شهادات بنك مصر خيارات استثمار مرنة تمتد من 3 إلى 5 سنوات، مما يمنح العملاء حرية اختيار المدة الأنسب لأهدافهم المالية.

وأضاف جاب الله- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن رغم خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي، لا تزال الشهادات تقدم عوائد مغرية، خاصة شهادة ابن مصر التي تبدأ بعائد يصل إلى 23% في السنة الأولى.

وأشار جاب الله، إلى أن تتيح الشهادات الدولارية الحفاظ على المدخرات بالعملة الصعبة، مع تحقيق عوائد جيدة سنويا، مما يجعلها مناسبة للمستثمرين المهتمين بالاستثمار الآمن في الدولار.

وفيما يلي تفاصيل التعديلات الجديدة على الشهادات المطروحة من بنك مصر للعام 2025:

شهادات الادخار بالجنيه المصري

1. شهادة «ابن مصر» (3 سنوات – عائد شهري متناقص):

وتتميز هذه الشهادة بعائد شهري يتناقص تدريجيا على مدار الثلاث سنوات، وجاءت التعديلات الجديدة على النحو التالي:

- السنة الأولى: العائد يتراوح ما بين 23% إلى 20.5% سنويا.

- السنة الثانية: العائد يتراوح ما بين 19.5% إلى 17% سنويا.

- السنة الثالثة: العائد يتراوح ما بين 16% إلى 13.5% سنويا.

وهذا النوع من الشهادات مناسب لمن يرغب في الحصول على عائد مرتفع في بداية فترة الاستثمار، مع تقبل انخفاض تدريجي في العوائد لاحقا.

2. شهادة «القمة» الثلاثية (3 سنوات – عائد شهري ثابت):

تتيح هذه الشهادة عائدا شهريا ثابتا طوال مدة الاستثمار، وقد تم تعديل نسب العائد بعد خفض الفائدة كالتالي:

- قبل خفض الفائدة: كان العائد السنوي 18.5%.

- بعد خفض الفائدة: أصبح العائد السنوي 17%.

وتعتبر هذه الشهادة خيارا مناسبا لمن يفضل الاستقرار في العائد دون تقلبات خلال مدة الشهادة.

ثانيا: شهادات الادخار بالدولار الأمريكي 2025

ويستمر بنك مصر على استقراره في تقديم شهادات ادخار بالدولار الأمريكي، وذلك بفترات استثمار مختلفة (3 سنوات و5 سنوات)، مع عوائد دورية متنوعة (شهرية، ربع سنوية، نصف سنوية، سنوية).

وجاءت التفاصيل كالتالي:

1. شهادة الادخار لمدة 5 سنوات بالدولار الأمريكي:

- العائد الشهري: 4.85% سنويا.

- العائد الربع سنوي: 4.87% سنويا.

- العائد النصف سنوي: 4.90% سنويا.

- العائد السنوي: 4.95% سنويا.

2. شهادة الادخار لمدة 3 سنوات بالدولار الأمريكي:

- العائد الشهري: 4.75% سنويا.

- العائد الربع سنوي: 4.77% سنويا.

- العائد النصف سنوي: 4.80% سنويا.

- العائد السنوي: 4.85% سنويا.

والجدير بالذكر، أن تعد الشهادات الدولارية خيارا أمنا للمستثمرين الذين يفضلون الحفاظ على مدخراتهم بالدولار مع تحقيق عائد منتظم.

وتعكس التعديلات الأخيرة التي أعلن عنها بنك مصر استجابته السريعة لتغيرات السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري.

وتأتي هذه الخطوة بهدف تقديم خيارات استثمارية متنوعة تتناسب مع احتياجات مختلف فئات العملاء، سواء من الباحثين عن عوائد مرتفعة في الأجل القصير، أو من يفضلون الاستقرار والثبات في الأجل الطويل، وبالعملتين المحلية والأجنبية.