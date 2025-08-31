قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غيابات الزمالك عن لقاء وادي دجلة اليوم.. عواد وشحاتة الأبرز
عمرو الدردير:حزين للحالة اللي وصلها الأهلي
لازم ياخد أول طيارة على إسبانيا.. إبراهيم سعيد يُهاجم «ريبيرو»
حكم توزيع حلوى المولد من الزكاة .. دار الإفتاء توضح
إجتماع عاجل لوزير التعليم بمديري المدارس الثانوي لمناقشة آخر استعدادات بدء الدراسة
الأمان الوظيفي ورفع الأجور.. كيف يُعيد قانون العمل الجديد صياغة العلاقة بين «العامل» وصاحب العمل؟
للحاصلين على الشهادة الثانوية .. طريقة ومواعيد التقديم في المعاهد الصحية الشرطية
بعد قرار المركزي.. تخفيض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر
بعد أنباء رحيل ريبيرو .. «الدردير» يكشف عن أكبر صفقة خسرها الأهلي
لكسر الحصار | من برشلونة إلى غزة: اليوم انطلاق أسطول التضامن العالمي بقيادة «جريتا ثونبرج»
«الموسم طويل والمسئولية كبيرة».. إبراهيم سعيد يوجّه نصائح للاعبي الأهلي بعد خسارة بيراميدز
أول تعليق من بيراميدز بعد هزيمة الأهلي في الدوري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بعد قرار المركزي.. تخفيض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر

خفض سعر الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي
خفض سعر الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي
عبد العزيز جمال

يعتزم كلا من البنك الأهلي المصري وبنك مصر خفض سعر الفائدة على على معظم المنتجات المصرفية أبرزها الحسابات وشهادات الادخار، عقب قرار البنك المركزي الخميس الماضي بتخفيض سعر الفائدة  200 نقطة أساس.

شهادات الادخار في بنك مصر 

أعلن بنك مصر عن عقد اجتماع مهم للجنة "الأصول والخصوم" المعروفة باسم لجنة الألكو، اليوم الأحد ، وذلك لمناقشة أسعار الفائدة على الشهادات ومنتجات البنك المختلفة. 

ويأتي هذا الاجتماع على خلفية قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، التي أعلنت تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في اجتماعها الأخير الخميس الماضي.

وأوضح بنك مصر أن لجنة الألكو ستبحث إمكانية خفض أسعار الفائدة بواقع 2% على معظم المنتجات المصرفية، بما يشمل شهادات الادخار، شهادات الإيداع، الودائع، دفتر التوفير، والمنتجات المرتبطة بالأوعية الادخارية المختلفة، وذلك في محاولة لتحقيق التوازن بين مصلحة المدخرين والعملاء من جهة، وظروف السوق الاقتصادية الراهنة من جهة أخرى.

شهادات الادخار في البنك الأهلي

وفي سياق متصل، أعلن محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أن لجنة الألكو بالبنك ستجتمع اليوم الأحد المقبل الموافق 31 أغسطس 2025 لمناقشة أسعار العائد على الأوعية الادخارية. 

ويأتي هذا الاجتماع لبحث انعكاسات قرار البنك المركزي على منتجات البنك المختلفة، وكيفية تحقيق التوازن بين العوائد المقدمة للمدخرين ومتطلبات السوق وتوجهات السياسة النقدية.

خفض الفائدة للمرة الثالثة في 2025

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت، في اجتماعها الخميس 28 أغسطس 2025، خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثالثة منذ بداية العام. 

وتم خفض أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 22.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 23.00%، وسعر العملية الرئيسية إلى 22.50%، كما قررت اللجنة خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.50%

أسباب قرار المركزي وتطورات السياسة النقدية

أوضحت لجنة السياسة النقدية أن قرار خفض أسعار الفائدة جاء بعد تقييم مستفيض للتطورات الأخيرة الخاصة بمعدلات التضخم وتوقعاتها، حيث سعت اللجنة إلى اتخاذ قرار يعكس التوازن بين السيطرة على التضخم ودعم النشاط الاقتصادي. 

ويذكر أن هذا الاجتماع هو الخامس للجنة السياسة النقدية خلال عام 2025 بشأن أسعار الفائدة.

رحلة خفض الفائدة خلال 2025

وكان البنك المركزي المصري قد قرر تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه يوم 10 يوليو 2025، وذلك بعد أن خفضها في اجتماعي أبريل ومايو الماضيين بواقع 325 نقطة أساس. 

ففي اجتماع 22 مايو 2025 تم خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، بينما قررت اللجنة في اجتماع 17 أبريل 2025 خفض الفائدة بواقع 225 نقطة أساس، مما يعكس مسارًا واضحًا نحو التيسير النقدي خلال العام الحالي

يرى خبراء الاقتصاد أن خفض أسعار الفائدة قد يسهم في تحفيز الاستثمار ودفع النشاط الاقتصادي، لكنه في المقابل يفرض تحديات على المدخرين الباحثين عن عوائد مرتفعة، وهو ما يجعل دور البنوك محوريًا في ابتكار منتجات مصرفية قادرة على جذب العملاء رغم التراجع في مستويات العائد

الشكلمة
قائد اركان المقاومة
كيفية تتغلب على زيادة الوزن مع قصور الغدة الدرقية؟
روشتة تناول حلاوة المولد دون أضرار
