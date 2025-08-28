قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بمناسبة العام الدراسى الجديد.. الداخلية تعلن مفاجأة للمواطنين|فيديو
مينا ماهر: محمد صبحي أفضل حارس في الدوري المصري
نتيجة وظائف البريد المصري 2025 .. رابط استعلام مباشر
مصروفاتها 18650جنيها .. رابط التقديم في المدارس المصرية اليابانية الجديدة
منال عوض: تعزيز الكفاءات الإدارية يعكس التزام الدولة بتطوير منظومة العمل المحلي والبيئي
مصطفى بكري: مصر تتعرض لمخاطر شديدة خلال الفترة الحالية
التنظيم والإدارة يعلن عن مسابقة للتعاقد مع 1460 في وظيفة معلم مساعد مواد شرعية بالأزهر الشريف
اغتيال صادم بإسطنبول.. مقـ تل رئيس نادي علم داغ التركي برصاصة في الرأس
صنعاء تهتز بهجوم إسرائيلي.. ترجيحات باغتيال رئيس أركان الحوثيين ووزير دفاعهم
رضا عبد العال لـ صدى البلد: صفقات الزمالك ينقصها الانسجام والمنافسة على الدوري صعبة
مصطفى بكري: توجيهات الرئيس السيسي واضحة وصريحة حول تطوير الإعلام
مصطفى بكري: أزمة الدولار أصبحت تاريخا كما قال الرئيس السيسي
تحرك جديد للذهب بعد حسم الفائدة في البنوك اليوم 28-8-2025

استمر ارتفاع سعر الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم الخميس الموافق 28-8-2025، معززا بحسم سعر الفائدة في البنوك بعد قرار البنك المركزي المصري الصادر قبل قليل.

زيادة الذهب

وشهد سعر جرام الذهب اليوم زيادة بلغت 20 جنيها علي الأقل مقارنة بما كان عليه المعدن الأصفر منذ مطلع التعاملات المسائية .

عيار 21 نزل 400 جنيه من أعلى سعر.. تراجع جديد يضرب الذهب اليوم الخميس

ووصل معدل ارتفاع سعر الذهب اليوم نحو 25 جنيها في الجرام الواحد مقارنة بما كان عليه أمس.

وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5285 جنيه للبيع و 5314 جنيه للشراء

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4625 جنيه للبيع و 4650 جنيه للشراء

بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو  3964 جنيه للبيع و 3985 جنيه للشراء

سجل سعر عيار 14 الأدني قيمة نحو 3083 جنيه للبيع و 3100 جنيه للشراء

وصل سعر أوقية الذهب نحو 3415 دولار للبيع و 3416 دولار للشراء

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 37 ألف جنيه للبيع و 37.2 ألف جنيه للشراء.

سجلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الخميس 28 أغسطس 2025، متأثرة بصعود المعدن الأصفر في البورصات العالمية مع ترقب الأسواق لقرارات السياسة النقدية الأمريكية.

وارتفعت أسعار الذهب وسط ترقب لبيانات جديدة عن التضخم في الولايات المتحدةارتفاع أسعار الذهب وسط ترقب لبيانات جديدة عن التضخم في الولايات المتحدة

وعالميًا ارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 0.3% لتسجل نحو3395.51  دولارًا للأوقية، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية وتراجع بيانات التوظيف في الولايات المتحدة خلال يوليو الماضي.

500 جنيه تراجع| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

وتختلف أسعار الذهب في مصر من تاجر إلى آخر تبعًا للمصنعية والدمغات والرسوم، بينما يبقى السعر العالمي للأوقية هو المحرك الرئيسي لاتجاهات السوق المحلي.

أعلن البنك المركزي المصري تخفيض سعر الفائدة مقدار 2% بواقع 200 نقطة أساس وذلك في ختام تعاملات الاجتماع الخامس اليوم المنتهي قبل قليل.

 وقال البنك المركزي المصري إنه تم خفض سعر الفائدة علي عائد الإيداع 22% والاقتراض لليلة واحدة 223% و الائتمان والخصم عند 22.5%.

وانتهي الاجتماع الخامس للبنك المركزي لحسم سعر الفائدة برئاسة حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري.

