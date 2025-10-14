قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

مصر صوت السلام.. البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يشيد بقمة شرم الشيخ للسلام

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق
البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق
ميرنا رزق

أشادت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، برئاسة غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بقمة شرم الشيخ للسلام، والتي أقيمت اليوم برئاسة مشتركة بين فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة عدد من دول العالم، حيث تعبّر عن الدور الريادي والإنساني الذي تقوم به مصر في جمع الكلمة، وتوحيد الجهود الدولية من أجل إحلال السلام، وترسيخ قيم الحوار، والعدالة، والتعايش بين الشعوب، في وقتٍ تشتد فيه الأزمات والصراعات حول العالم.

وتُثمن الكنيسة ما تقوم به الدولة المصرية من جهود إنسانية ودبلوماسية، سواء عبر الوساطة لوقف إطلاق النار أو فتح الممرات الإنسانية، وتقديم الدعم الإغاثي والطبي، معتبرة أن هذه المواقف تجسد روح مصر الأصيلة في احترام الحياة، والكرامة الإنسانية دون تمييز.

وفي الختام ، ترفع الكنيسة الكاثوليكية صلواتها إلى ملك السلام، من أجل أن يعمّ السلام في مصرنا الحبيبة، والعالم كله، مؤكدة دعمها الكامل لجهود الدولة المصرية، ومواصلة التعاون معها في نشر ثقافة المحبة، والرحمة، والسلام، من أجل مستقبل أكثر عدلًا وإنسانية".

الكنيسة الكنيسة الكاثوليكية بمصر الأنبا إبراهيم إسحق السيسي قمة شرم الشيخ

