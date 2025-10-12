اجتماع الأنبا رافائيل بمجلس إدارة مركز "البابا ديسقورس"

التقى نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، أمس، بأعضاء مجلس إدارة مركز القديس البابا ديسقورس للدراسات اللاهوتية التابع لكنائس القطاع، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

تضمن الاجتماع عرضًا إحصائيًّا عن أعمال الإدارة التنفيذية وما تم إنجازه بها وخطط العمل المقترحة للفترة القادمة، وكذلك عرضًا تعريفيًّا عن المنظومة الأكاديمية بالمركز مع توضيح طبيعة الدراسة ونظامها.

اللاهوت العقيدي

كما ألقى نيافة الأنبا رافائيل المحاضرات الافتتاحية للعام الجديد في مادة اللاهوت العقيدي، وتم التقاط الصور التذكارية.

يُذكر أن مركز القديس البابا ديسقورس للدراسات اللاهوتية يقدم دبلومة دراسية في العلوم اللاهوتية تمتد على مدار عامين دراسيين، ويهدف إلى إعداد الدارسين إعدادًا علميًّا ولاهوتيًّا متكاملًا في إطار التعليم الكنسي الأرثوذكسي.