البابا لاون الرابع عشر يترأس قداس يوبيل الروحانية المريمية

ترأس صباح اليوم، قداسة البابا لاون الرابع عشر، صلاة القداس الإلهي، بمناسبة الاحتفال بيوبيل الروحانية المريمية، وذلك بساحة القديس بطرس، بالفاتيكان.

ووجّه الحبر الأعظم تحذيرًا شديد اللهجة ضد "استغلال الإيمان" الذي يحوّل المختلفين، "وغالبًا الفقراء"، إلى "أعداء" أو "برص" يجب إقصاؤهم.

ودعا الأب الأقدس المؤمنين إلى نزع "الدروع" و"الأوسمة" التي تُخفي "ضعفًا عميقًا"، مثل نعمان السوري الذي شُفي من برصه. واستشهد بالرسول بولس مؤكدًا أن البوصلة الوحيدة للإيمان يجب أن تكون: "تذكّر يسوع المسيح، القائم من بين الأموات".

وقال قداسة البابا: يسوع هو أمانة الله، أمانة الله لذاته، وحثّ على عدم إفراغ اسمه "من تاريخه ومن صليبه"، وإلا فإن الخطر هو السقوط في أشكال عبادة "تُخدّر القلب"، ولا تربطنا بالآخرين.

الروحانية المريمية

وأوضح الحبر الأعظم أن الروحانية المريمية تكشف "الحقيقة العارية والمزلزلة للإنجيل": إن المحبة مجانية، مضيفًا: ربما كلما قلّت الألقاب التي يمكن التفاخر بها، كلما أصبح واضحًا أكثر أن المحبة هي عطية مجانية.

وبالنظر إلى مريم، دعا الأب الأقدس إلى استقبال "القوة الثورية للحنان والمودة"، مقتبسًا كلمات قداسة البابا فرنسيس: فيها نرى أن التواضع والحنان ليسا فضيلتين للضعفاء، بل للأقوياء، الذين لا يحتاجون إلى إذلال الآخرين ليشعروا بأهميتهم".

إن العذراء، من خلال نشيدها "تعظم نفسي الرب"، تعلّمنا أن نثق بقدرة الله الذي "يحط المقتدرين عن الكراسي" و"يصرف الأغنياء فارغي الأيدي"، وفي الوقت عينه يمنح "دفء البيت" لسعينا نحو العدالة.

وفي عالم "متعطّش إلى العدالة والسلام"، حث عظيم الأحبار على جعل الروحانية المسيحية والتقوى الشعبية "محركًا للتجديد والتحوّل"، وزمنًا "للتوبة والتحرّر".

واختتم قداسة البابا لاون الرابع عشر الاحتفال بدعوةٍ شاملة إلى التوجّه "مجدّدًا ودائمًا"، نحو يسوع الرب المصلوب، مؤكدًا أنّ "فيه الخلاص للجميع".