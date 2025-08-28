قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: اتفاقيات مع قطر بمجالات متعددة وتبادلنا التجاري تجاوز 54%
«عبدالعاطي»: العلاقات الاقتصادية تشهد نمواً ملحوظاً.. وزيادة التبادل التجاري مع قطر بنسبة 54%
مصادر طبية: 17 شهيدا جراء قصف الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم
مصادر طبية: 3 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال بغزة
أسامة الشاهد: خطة التنمية ورؤية الحكومة 2030 تفتح آفاقًا واسعة للاستثمار
قرار عاجل من محكمة الجنايات ضد أموال سوزي الأردنية
الأزهر يعلن عن حاجته للتعاقد على 7576 وظيفة معلم مساعد قرآن كريم
فرنسا تدرس فتح سفارة لها في رام الله
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الخميس
قرار عاجل من محكمة الجنايات بشأن أموال التيك توكر شاكر محظور
وزير خارجية قطر: نشكر مصر على حسن الاستقبال.. والعلاقات الثنائية تشهد تطورًا غير مسبوق
أول تعليق من ميسي بعد قيادة إنتر ميامي لنهائي كأس الدوريات
اقتصاد

أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 28 أغسطس 2025

الذهب
الذهب
ولاء عبد الكريم

سجلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الخميس 28 أغسطس 2025، متأثرة بصعود المعدن الأصفر في البورصات العالمية مع ترقب الأسواق لقرارات السياسة النقدية الأمريكية.

وجاءت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم كالتالي:

عيار 24: 5257 جنيهًا للجرام

عيار 22: 4819 جنيهًا للجرام

عيار 21: 4600 جنيهًا للجرام

عيار 18: 3943 جنيهًا للجرام

عيار 14: 3067  جنيهًا للجرام

عيار 12: 2629  جنيهًا للجرام

الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21): 36800 جنيهًا


وعالميًا ارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 0.3% لتسجل نحو3395.51  دولارًا للأوقية، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية وتراجع بيانات التوظيف في الولايات المتحدة خلال يوليو الماضي.

وشهدت الأسعار محليًا زيادة قدرها نحو 30 جنيهًا لعيار 21، و35 جنيهًا لعيار 24 مقارنة بإغلاق أمس، فيما ارتفع الجنيه الذهب بأكثر من 240 جنيهًا دفعة واحدة.

وتختلف أسعار الذهب في مصر من تاجر إلى آخر تبعًا للمصنعية والدمغات والرسوم، بينما يبقى السعر العالمي للأوقية هو المحرك الرئيسي لاتجاهات السوق المحلي.

أسعار الذهب المعدن الأصفر السياسة النقدية الأمريكية

المزيد

