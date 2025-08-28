قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
400 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد قرار خفض الفائدة 2%

سعر الذهب
سعر الذهب
عبد العزيز جمال

شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس 28 أغسطس 2025 قفزة جديدة في الأسواق، حيث سجلت الأعيرة المختلفة ارتفاعات ملحوظة انعكست مباشرة على حركة البيع والشراء بمحلات الصاغة،خاصة بعد إعلان البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بنسبة 2% خلال اجتماعه الخامس لهذا العام.

هذا القرار كان له تأثير مباشر على تعاملات المعدن النفيس، إذ اتجه المستثمرون إلى الذهب باعتباره الملاذ الآمن، مما ساهم في رفع الأسعار بشكل إضافي.

سعر الذهب اليوم 28/8

سجل سعر الذهب في مصر ارتفاعًا جديدًا مساء اليوم، حيث جرى تحديث الأسعار عند الساعة الثامنة وأربع دقائق مساءًا، ليظهر ارتفاع الجنيه الذهب بمقدار 400 جنيه مقارنة بتعاملات الصباح، متأثرًا بشكل مباشر بقرار خفض الفائدة. وبلغ سعر الجنيه الذهب 37,200 جنيه للبيع مقابل 37,000 جنيه للشراء، بينما سجل في بداية اليوم 36800 جنيه للبيع.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2025

ويظل عيار 21 هو الأكثر شعبية ورواجًا، خاصة المقبلين على الزواج، حيث يفضلونه لشراء المشغولات الذهبية.

وقد سجل اليوم سعر البيع 4650 جنيهًا مقابل 4625 جنيهًا للشراء، بارتفاع عن أسعار الصباح التي بلغت 4600 جنيه للبيع.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

مع إضافة المصنعية التي تتراوح بين 100 إلى 250 جنيهًا حسب كل ورشة أو محل، يصل سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر إلى مستويات تقترب من 4900 جنيه.

سعر الذهب اليوم عيار 18

لم يكن عيار 18 بعيدًا عن موجة الصعود، إذ ارتفع سعره ليصل إلى 3986 جنيهًا للبيع و3964 جنيهًا للشراء، بعدما كان في بداية اليوم عند 3968 جنيهًا للبيع و3951 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 24

واصل الذهب عيار 24، وهو العيار الأعلى نقاءً والأكثر تداولًا بين المستثمرين، صعوده ليبلغ 5314 جنيهًا للبيع و5286 جنيهًا للشراء، مقابل 5291 جنيهًا للبيع و5268 جنيهًا للشراء صباحًا.

أسعار الذهب عالميًا

على المستوى العالمي، واصلت أسعار الأوقية ارتفاعاتها، حيث سجلت 3416.20 دولارًا في تعاملات المساء، مقارنة مع 3401.17 دولارًا للبيع و3400.88 دولارًا للشراء في بداية اليوم. 

هذا الارتفاع يعكس حالة القلق العالمي جراء التوترات الجيوسياسية وتباطؤ النمو الاقتصادي، ما دفع المستثمرين للتوجه نحو الذهب كخيار استثماري آمن.

سعر الجنيه الذهب اليوم

الجنيه الذهب سجل قفزة كبيرة، حيث بلغ 37,200 جنيهًا للبيع و37,000 جنيهًا للشراء مساء اليوم، بزيادة 400 جنيه كاملة عن تعاملات الصباح، ليؤكد أن خفض أسعار الفائدة تؤثر بشكل مباشر على حركة سوق الذهب.

