اقتصاد

قبل اجتماع لجنة السياسات النقدية تعرف على سعر الذهب مساء اليوم 28-8-2025

ارتفع سعر الذهب مساء اليوم الخميس الموافق 28- 8-2025، داخل محلات الصاغة المصرية ليشمل بذلك معظم الأعيرة الذهبية.

سعر الذهب يتحرك اليوم

ووصل معدل ارتفاع سعر الذهب نحو 5 جنيهات على الأقل في الجرام الواحد مقارنة بما كان عليه أمس داخل محلات الذهب .

عيار 21 مفاجأة.. هبوط جديد في سعر الذهب اليوم الأحد

زيادة الذهب

وأظهر سعر جرام الذهب في محلات الصاغة، زيادة علي أساس أسبوعي بمقدار كسر حاجز الـ100 جنيه للجرام الواحد بمختلف الأعيرة الذهبية.

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5262 جنيه للبيع و 5291 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4605 جنيه للبيع و 4630 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

ووصل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 3947 جنيه للبيع و 3968 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3070 جنيه للبيع و 3086 جنيه للشراء

سعر  الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 36.84 ألف جنيه للبيع و 37.04 ألف جنيه للشراء

سعر  أوقية الذهب اليوم

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 3396 دولار للبيع و 3397 دولار للشراء

200 جنيه.. قفزة جديدة في سعر الذهب وعيار 21 يفوق التوقعات

الذهب في البورصات العالمية

سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا في الأسواق المحلية، وسط استقرار نسبي للأوقية بالبورصة العالمية خلال تعاملات اليوم الخميس، مع تزايد الرهانات على خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في اجتماعه المقبل خلال سبتمبر، بحسب تقرير منصة «آي صاغة».

و ارتفعت الأوقية بنحو 4 دولارات لتسجل 3400 دولار، إذ افتتحت التعاملات عند 3391 دولارًا، وأغلقت عند 3396 دولارًا.

سعر الذهب مساء الويم سعر الذهب اليوم سعر الذهب في الصاغة سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم

بذور الشيا وأضرارها مع أدوية الضغط والسكري .. تحذيرات طبية هامة

وفاة الطفلة سدرة تكشف لغز مرض نادر يهدد الأطفال.. ما لا تعرفه عن aHUS

ضبط 8 أطنان لحوم ودواجن فاسدة بالعاشر من رمضان قبل وصولها للمستهلك | شاهد

فاطمة ناعوت وإعلاميو ماسبيرو أبرز الحضور.. انهيار ابنة عاطف كامل بجنازته

