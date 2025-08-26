سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يسجل قفزة جديدة

يزيد البحث عن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر، والذي شهد ارتفاعًا ملحوظًا هو الأعلى منذ أسبوعين، مدفوعًا بارتفاع البورصة العالمية.

وارتفع سعر اذلهب عالميا بدعم من تراجع الدولار بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقالة ليزا كوك، محافظة البنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو القرار الذي أثار حالة من الجدل وعدم اليقين في الأسواق العالمية، ودفع المستثمرين للاتجاه نحو الذهب كملاذ آمن.

سعر الذهب اليوم 26/8

جاءت أسعار الذهب اليوم في مصر على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 21: 4590 جنيهًا

سعر الذهب عيار 18: 3934 جنيهًا

سعر الذهب عيار 14: 3060 جنيهًا

سعر الذهب عيار 24: 5245 جنيهًا

الذهب يلامس أعلى مستوى في أسبوعين

سجل سعر الأونصة العالمية من الذهب ارتفاعًا بنسبة 0.4% ليصل إلى 3386 دولارًا للأونصة، بعدما افتتحت التداولات عند مستوى 3366 دولارًا، ليستقر السعر حاليًا قرب 3377 دولارًا للأونصة، وهو ما يشير إلى استمرار حالة التذبذب، رغم أن مستوى 3350 دولارًا أثبت كونه نقطة دعم قوية دفعت الأسعار مجددًا إلى الصعود، وفقًا لتقارير منصة جولد بيليون.

ترامب يهز الفيدرالي الأمريكي

أثر قرار ترانب بإقالة ليزا كوك من منصبها كمحافظة بالاحتياطي الفيدرالي بقوة على سوق الذهب، متهمًا إياها بالتورط في قضايا تخص سوء إدارة قروض الرهن العقاري، وهي مزاعم رفضتها كوك جملة وتفصيلًا، مؤكدة أن الرئيس لا يملك سلطة قانونية لإقالتها وأنها باقية في منصبها.

تداعيات القرار على الأسواق

يعتبر قرار الرئيسالامريكي سابقة غير مسبوقة في العلاقة بين السلطة التنفيذية والاحتياطي الفيدرالي، حيث يراه مراقبون محاولة لزيادة نفوذ الرئيس داخل البنك المركزي الأمريكي من خلال تعيين مرشحيه، ما قد يؤدي إلى إعادة تشكيل سياسات الفيدرالي لتكون أكثر ميلًا إلى التيسير الكمي، وهو ما انعكس سريعًا على الأسواق عبر زيادة الطلب على الذهب.

توقعات المرحلة المقبلة

يرى الخبراء أن أي تراجع إضافي في قيمة الدولار أو انخفاض في عوائد السندات الأمريكية سيكون في صالح الذهب خلال الفترة المقبلة، حيث يتوقع أن يظل المعدن النفيس الوجهة المفضلة للمستثمرين في ظل استمرار حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي.