اليابان تطرد ممثلي "البوليساريو" وتمنعهم من أي نشاط سياسي خارج إطار مؤتمر "تيكاد"
ادعوا له بالرحمة .. وفاة هاني المهدي المخرج بقنوات صدى البلد
الزناتي يعلن عن 3 رحلات عمرة للمعلمين المتميزين بالإسماعيلية
هل صيام يوم المولد النبوي بدعة؟.. الإفتاء تجيب
سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يسجل قفزة جديدة
الخارجية تتحرك دبلوماسيًا.. والسفارة في لندن تعيّن محامياً لمتابعة قضية المواطن أحمد عبدالقادر
المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي يجتمع لإصدار قرارات عاجلة بشأن البكالوريا والثانوية العامة
شيخ الأزهر يوافق على صرف مكافأة 1200 جنيه للعاملين بالمناطق الأزهرية
مش هسيب حقي بالقانون.. حسام حبيب يهاجم شقيق شيرين ويكشف محاولات الضغط عليه
مدبولي يتابع مشروعات الإسكان الجديدة ويستعرض مبادرة بيتك في مصر للمصريين بالخارج
وزير الخارجية يبحث مع بريطانيا غزة والشراكة الاستراتيجية وقضية المواطن أحمد عبدالقادر
عبد العزيز جمال

يزيد البحث عن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر، والذي شهد ارتفاعًا ملحوظًا هو الأعلى منذ أسبوعين، مدفوعًا بارتفاع البورصة العالمية.

وارتفع سعر اذلهب عالميا بدعم من تراجع الدولار بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقالة ليزا كوك، محافظة البنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو القرار الذي أثار حالة من الجدل وعدم اليقين في الأسواق العالمية، ودفع المستثمرين للاتجاه نحو الذهب كملاذ آمن.

سعر الذهب اليوم 26/8

جاءت أسعار الذهب اليوم في مصر على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 21: 4590 جنيهًا

سعر الذهب عيار 18: 3934 جنيهًا

سعر الذهب عيار 14: 3060 جنيهًا

سعر الذهب عيار 24: 5245 جنيهًا 

الذهب يلامس أعلى مستوى في أسبوعين

سجل سعر الأونصة العالمية من الذهب ارتفاعًا بنسبة 0.4% ليصل إلى 3386 دولارًا للأونصة، بعدما افتتحت التداولات عند مستوى 3366 دولارًا، ليستقر السعر حاليًا قرب 3377 دولارًا للأونصة، وهو ما يشير إلى استمرار حالة التذبذب، رغم أن مستوى 3350 دولارًا أثبت كونه نقطة دعم قوية دفعت الأسعار مجددًا إلى الصعود، وفقًا لتقارير منصة جولد بيليون.

ترامب يهز الفيدرالي الأمريكي

أثر قرار ترانب بإقالة ليزا كوك من منصبها كمحافظة بالاحتياطي الفيدرالي بقوة على سوق الذهب، متهمًا إياها بالتورط في قضايا تخص سوء إدارة قروض الرهن العقاري، وهي مزاعم رفضتها كوك جملة وتفصيلًا، مؤكدة أن الرئيس لا يملك سلطة قانونية لإقالتها وأنها باقية في منصبها.

تداعيات القرار على الأسواق

يعتبر قرار الرئيسالامريكي سابقة غير مسبوقة في العلاقة بين السلطة التنفيذية والاحتياطي الفيدرالي، حيث يراه مراقبون محاولة لزيادة نفوذ الرئيس داخل البنك المركزي الأمريكي من خلال تعيين مرشحيه، ما قد يؤدي إلى إعادة تشكيل سياسات الفيدرالي لتكون أكثر ميلًا إلى التيسير الكمي، وهو ما انعكس سريعًا على الأسواق عبر زيادة الطلب على الذهب.

توقعات المرحلة المقبلة

يرى الخبراء أن أي تراجع إضافي في قيمة الدولار أو انخفاض في عوائد السندات الأمريكية سيكون في صالح الذهب خلال الفترة المقبلة، حيث يتوقع أن يظل المعدن النفيس الوجهة المفضلة للمستثمرين في ظل استمرار حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

