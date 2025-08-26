أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 26 أغسطس 2025

سجلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025، متأثرة بصعود المعدن الأصفر في البورصات العالمية مع ترقب الأسواق لقرارات السياسة النقدية الأمريكية.

وجاءت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم كالتالي:

عيار 24: 5234 جنيهًا للجرام

عيار 22: 4798 جنيهًا للجرام

عيار 21: 4580 جنيهًا للجرام

عيار 18: 3926 جنيهًا للجرام

عيار 14: 3053 جنيهًا للجرام

عيار 12: 2617 جنيهًا للجرام

الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21): 36640 جنيهًا



وعالميًا ارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 0.3% لتسجل نحو 3372.11 دولارًا للأوقية، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية وتراجع بيانات التوظيف في الولايات المتحدة خلال يوليو الماضي.

وشهدت الأسعار محليًا زيادة قدرها نحو 30 جنيهًا لعيار 21، و35 جنيهًا لعيار 24 مقارنة بإغلاق أمس، فيما ارتفع الجنيه الذهب بأكثر من 240 جنيهًا دفعة واحدة.

وتختلف أسعار الذهب في مصر من تاجر إلى آخر تبعًا للمصنعية والدمغات والرسوم، بينما يبقى السعر العالمي للأوقية هو المحرك الرئيسي لاتجاهات السوق المحلي.