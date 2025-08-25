أسعار الذهب عيار 21 مساء اليوم الإثنين 25-8-2025

ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم في محلات الصاغة اليوم الأثنين 25-8-2025 وذلك دون احتساب المصنعية.
وسجل سعر بيع الذهب عيار 24 نحو 5234 جنيهًا، بينما بلغ سعر الشراء 5211 جنيهًا.
أما الذهب عيار 22، فقد بلغ سعر البيع 4798 جنيهًا، مقابل 4777 جنيهًا للشراء.
بالنسبة لـ عيار 21 سجل سعر البيع 4580 جنيهًا، وسعر الشراء 4560 جنيهًا. أما الذهب عيار 18، فقد بلغ سعر البيع 3926 جنيهًا، مقابل 3909 جنيهًا للشراء.
وبالنسبة لـ عيار 14 سجل سعر بيع قدره 3053 جنيهًا، وسعر شراء 3040 جنيهًا، في حين بلغ سعر الذهب عيار 12 نحو 2617 جنيهًا للبيع، و2606 جنيهًا للشراء.
أما سعر أونصة الذهب فقد بلغ 162805 جنيهًا للبيع، و162094 جنيهًا للشراء، بينما سجل الجنيه الذهب سعرًا قدره 36640 جنيهًا للبيع، و36480 جنيهًا للشراء. وعلى الصعيد العالمي، بلغت قيمة الأونصة بالدولار 3372.11 دولار.
