أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم

البهى عمرو

قدم موقع “صدى البلد”، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الثلاثاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.

ويبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته الفترة الأخيرة، حيث شهد سعر الذهب اليوم، الثلاثاء 36 أغسطس 2025، انخفاضا ملحوظا عن الأيام الماضية.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد دياب، ونهاد سمير تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم، الثلاثاء 26-8- 2025.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3913 جنيه للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 4565  جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجّل 5217 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجّل 36520 جنيه.


استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد دياب، ونهاد سمير، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه اليوم، الثلاثاء 26-8-2025.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 48.57 جنيه للبيع و48.44 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو 56.78 جنيه للبيع، و56.62 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني 65.55 جنيه للبيع، و65.35 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 12.94 جنيه للبيع، و12.91 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي 159.08 جنيه للبيع، و158.60 جنيه للشراء.


تشهد البلاد خلال هذه الفترة استمرار الانخفاض في درجات الحرارة، وذلك بعد تعرض البلاد خلال الفترة الماضية لارتفاعات كبيرة وصلت فيها درجة الحرارة إلى 38 درجة، ولكن الأيام المقبلة سيكون هناك انخفاضات واستقرار.

مفاجأة لمدة أسبوع
وقال محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد خلال هذا الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل انخفاضا في درجات الحرارة تتراوح بين 33 و35 درجة، وإن نسب الرطوبة ستظل مرتفعة، وبسبب منخفض الهند الموسمي.

البلاد في الصباح تتأثر بالشبورة
وأضاف أن البلاد في الصباح تتأثر بالشبورة، ولذلك على الجميع توخي الحذر في أثناء التحرك بالسيارة، وأن هناك فرصة أمطار خفيفة على مناطق بالسواحل الشمالية، وأن هناك أمطارا قد تكون رعدية بأقصى جنوب مصر، وتحديدا في حلايب وشلاتين.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم، الثلاثاء، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

