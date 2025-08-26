الذهب يقفز لأعلى مستوى في أسبوعين بعد إقالة ترامب لعضوة الفيدرالي ليسا كوك

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء إلى أعلى مستوى لها في أسبوعين، مدعومة بتراجع الدولار عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب إقالة ليسا كوك، عضوة الفدرالي.

صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 3374.39دولاراً للأونصة، بعد أن وصل خلال الجلسة إلى أعلى مستوى له منذ 11 أغسطس آب عند 3384.34 دولاراً للأونصة. كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.1% لتسجل 3424.10 دولاراً.

وتراجع مؤشر الدولار 0.3% أمام سلة من العملات، مما جعل الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.

وأقدم ترامب على خطوة غير مسبوقة بإقالة كوك، وهي أول امرأة أميركية من أصول أفريقية تشغل عضوية مجلس الاحتياطي الفدرالي، على خلفية مزاعم بوجود مخالفات مرتبطة برهنين عقاريين.

وكان رئيس الفدرالي جيروم باول قد أشار يوم الجمعة الماضي إلى احتمال خفض معدلات الفائدة في اجتماع الشهر المقبل، محذّراً من تزايد المخاطر التي تحيط بسوق العمل. وتشير أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة سي.إم.إي إلى أن الأسواق تسعّر حالياً احتمالاً بنسبة 83% لخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة في اجتماع 17 سبتمبر أيلول.

ويستفيد الذهب عادة من خفض معدلات الفائدة، إذ يقلّص ذلك من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن النفيس الذي لا يدر عائداً.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4% إلى 38.72 دولاراً للأونصة، وزاد البلاتين 0.7% إلى 1352 دولاراً، بينما صعد البلاديوم 1% ليسجل 1096.75 دولاراً.