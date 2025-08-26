أمطار رعدية وارتفاع نسب الرطوبة.. الأرصاد تعلن مفاجأة لمدة أسبوع

تشهد البلاد خلال هذه الفترة استمرار الانخفاض في درجات الحرارة، وذلك بعد تعرض البلاد خلال الفترة الماضية لارتفاعات كبيرة وصلت فيها درجة الحرارة إلى 38 درجة، ولكن الأيام المقبلة سيكون هناك انخفاضات واستقرار.

مفاجأة لمدة أسبوع

وقال محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد خلال هذا الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل انخفاضا في درجات الحرارة تتراوح بين 33 و35 درجة، وإن نسب الرطوبة ستظل مرتفعة، وبسبب منخفض الهند الموسمي.

البلاد في الصباح تتأثر بالشبورة

وأضاف أن البلاد في الصباح تتأثر بالشبورة، ولذلك على الجميع توخي الحذر في أثناء التحرك بالسيارة، وأن هناك فرصة أمطار خفيفة على مناطق بالسواحل الشمالية، وأن هناك أمطارا قد تكون رعدية بأقصى جنوب مصر، وتحديدا في حلايب وشلاتين.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم، الثلاثاء، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

والاعتدال ظاهرة فريدة يكون خلالها نهار وليل الأرض متساويين في الطول، ما ينتج عنه 12 ساعة من ضوء النهار و12 ساعة من الليل في كل جزء من أجزاء الأرض.

الظواهر الجوية

وعن الظواهر الجوية، تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وفرص لسقوط أمطار ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومحافظة البحر الأحمر قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة خليج السويس، فتكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

واستعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي أحمد دياب، ونهاد سمير، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الثلاثاء 26-8- 2025، والذي كشف أن اليوم هناك انخفاضات جديدة بدرجات الحرارة.



حالة الطقس اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025

العظمى والصغرى

القاهرة 34 25

بورسعيد 32 26

الإسكندرية 32 25

مطروح 31 25

شلاتين 38 29

شرم الشيخ 38 29

أسوان 43 30

وفي بعض الدول العربية

مكة المكرمة 41 31

المنامة 41 33

بيروت 32 27

تونس 37 25

الدوحة 43 33

القدس 30 20

الخرطوم 33 24