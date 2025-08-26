أمطار رعدية وارتفاع نسب الرطوبة.. الأرصاد تعلن مفاجأة لمدة أسبوع

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشهد البلاد خلال هذه الفترة استمرار الانخفاض في درجات الحرارة، وذلك بعد تعرض البلاد خلال الفترة الماضية لارتفاعات كبيرة وصلت فيها درجة الحرارة إلى 38 درجة، ولكن الأيام المقبلة سيكون هناك انخفاضات واستقرار.

مفاجأة لمدة أسبوع

وقال محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد خلال هذا الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل انخفاضا في درجات الحرارة تتراوح بين 33 و35 درجة، وإن نسب الرطوبة ستظل مرتفعة، وبسبب منخفض الهند الموسمي.

البلاد في الصباح تتأثر بالشبورة

وأضاف أن البلاد في الصباح تتأثر بالشبورة، ولذلك على الجميع توخي الحذر في أثناء التحرك بالسيارة، وأن هناك فرصة أمطار خفيفة على مناطق بالسواحل الشمالية، وأن هناك أمطارا قد تكون رعدية بأقصى جنوب مصر، وتحديدا في حلايب وشلاتين.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم، الثلاثاء، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

والاعتدال ظاهرة فريدة يكون خلالها نهار وليل الأرض متساويين في الطول، ما ينتج عنه 12 ساعة من ضوء النهار و12 ساعة من الليل في كل جزء من أجزاء الأرض.

الظواهر الجوية

وعن الظواهر الجوية، تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وفرص لسقوط أمطار ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومحافظة البحر الأحمر قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة خليج السويس، فتكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

واستعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي أحمد دياب، ونهاد سمير، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الثلاثاء 26-8- 2025، والذي كشف أن اليوم هناك انخفاضات جديدة بدرجات الحرارة.


حالة الطقس اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025

العظمى والصغرى

القاهرة  34  25

بورسعيد 32  26

الإسكندرية 32  25

مطروح 31  25

شلاتين 38   29

شرم الشيخ  38   29

أسوان 43  30

وفي بعض الدول العربية

مكة المكرمة 41   31

المنامة 41  33

بيروت 32 27

تونس 37   25

الدوحة  43  33

القدس 30 20

الخرطوم  33 24

درجات الحرارة الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية منخفض الهند الموسمي أمطار ارتفاع الموج

